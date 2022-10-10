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打擊領先 年度榮銜

彭廣揚

是誰最棒？ 

現年30歲的紐約大都會隊的內野手麥尼爾(Jeff McNeil)，伴隨著連續11場棒子發燙的事實，10月5日終於擊敗競爭對手，6次當選全明星的洛杉磯道奇隊一壘手弗里曼 (Frederick Charles Freeman )，成為美國職棒大聯盟 (MLB) 國家聯盟年度打擊王。 

他並且於10月8日季後賽第2場夜戰，在第7局擊出關鍵的二壘安打得到2個打點。 

來自國家聯盟東區小組的紐約大都會隊，是在進行例行賽程162場比賽後，以9比2輕取華盛頓國民隊，勇奪例行賽季第101勝，因此以聯會第4種子身分爭取到季後賽第1回合外卡資格，也創寫球隊歷年來年度戰績次佳紀錄。 

大都會隊和聖地牙哥教士隊自從1969年5月27日起交戰，歷年來大都會隊已經告捷251次。 

麥尼爾通常擔任大都會隊的第3棒打擊，他來自加州聖塔芭芭拉，左打右投，是長灘加州州立大學校友，2018年7月24日起加入大聯盟。至今代表大都會隊在大聯盟參賽5個球季516場，累積2039次打席有1837次打數，共擊出564支安打121次二壘安打9次三壘安打46支全壘打，得到258分和有214打點，還有242次遭到三振和138次四壞球保送，場均打擊率 .307。 

他於例行賽季出場148次，累積589次打席有533次打數，共擊出174支安打39次二壘安打1次三壘安打9支全壘打，得到73分和有62打點，還有61次遭到三振和40次四壞球保送，場均打擊率達到 .326。累積安打總數、二壘安打次數、盜壘成功次數和遭到四壞球保送次數都是生涯新高。 

回顧他在上個球季的表現，數據優劣立刻呈現，他在2021年球季出場120次，累積426次打席有386次打數，共擊出97支安打19次二壘安打1次三壘安打7支全壘打，得到48分和有35打點，還有58次遭到三振和29次四壞球保送，場均打擊率僅有 .251。 

至於麥尼爾的競爭對手弗里曼，也是來自加州，左打右投，2010年9月1日起加入大聯盟。至今代表亞蘭大勇士隊和道奇隊在大聯盟參賽13個球季1724場，累積7368次打席有6379次打數，共擊出1903支安打414次二壘安打27次三壘安打292支全壘打，得到1086分和有1041打點，還有1414次遭到三振和860次四壞球保送，場均打擊率 .298。 

弗里曼在7月30日例行賽季展開3個月後，場均打擊率還以.319領先麥尼爾的.287；但是此後偶氣不如人氣，麥尼爾反而以 .378.比 .327場均打擊率超前，並且贏得「麥大棒」(Jeff McHITS) 戲稱。  

大都會 加州 道奇

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