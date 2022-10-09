場邊人語／傳球無功 只得腳攻

野馬隊對抗小馬隊一直也都是叫好又叫座的「對馬大戰」。（路透）

兩支球隊傳球進攻都是一籌莫展，只有腳踢攻門作戰。

美國職業美式足球 大聯盟(NFL)美國聯會西區小組所屬的丹佛野馬隊，是於10月6日晚間8時15分起，在科羅拉多州的給力球場(Empower Field)，迎戰來自相同聯會南區小組的明尼亞波里斯小馬隊，吸引7萬6667名球迷進場，上座率達到100%。雙方演出「射門大賽」。

地主隊首節就憑藉33碼踢球攻門得到3分，客隊則是沒有斬獲。野馬隊在第2節靠44碼踢球攻門再添3分，小馬隊終於從52碼處腳踢攻門搶回3分。小馬隊於第3節運用51碼踢門得到3分，形成兩隊以6：6不分高下；野馬隊隨即由45碼處腳踢攻門奪得3分。小馬隊在第4節又由31碼處攻門得到3分追平比數。小馬隊再延長時段嚴密防守，加上由48碼處攻門成功，終場以12：9勝出。

野馬隊對抗小馬隊一直也都是叫好又叫座的「對馬大戰」，自從1974年11月10日以來，雙方歷年在例行賽事和季後比賽共交戰29次，其中小馬隊的戰績是15次得勝14次敗北，累積得到637分。而野馬隊累積得到620分。雙方最近的一次對抗是在2019年10月27日於印第安納州，小馬隊是以15：13得勝。

野馬隊曾經擁有史丹福大學 校友，超級四分衛愛威(John Albert Elway Jr.)。他是大聯盟1983年度選秀狀元，從1983年到1998年間效力，參加234場賽事(231次先發)，戰績148勝82負1和，9次當選全明星，2次獲得超級盃 。

小馬隊曾經由田納西大學校友大曼寧(Peyton Williams Manning)當家四分衛，他是大聯盟1998年度選秀狀元，從1998年到2010年間效力，參加過208場賽事(次次先發)，戰績186勝79負。他並且於2012年到2015年間為野馬隊跨刀，他在退役之前14次當選全明星，2次獲得超級盃。

6日的夜戰也是兩隊四分衛的對決。

現年37歲，一直是亞特蘭大隼鷹隊主戰四分衛的芮恩(Matthew Thomas Ryan)，全場沒有傳球達陣過，傳球41次給10名隊友26次成功，累積推進251碼，成功率為63.41%，2次遭到攔截和6次遭到擒殺，有1次持球衝鋒累積推進1碼。他在本季已經連續5次出賽，單場至少都有30次傳球，並且至少有16次以上接應成功，至少累進195碼。