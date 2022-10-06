我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

場邊人語／高傳接跑 金山捷報

彭廣揚

現年26歲、身高6呎的外接員山謬（Deebo Samuel），是舊金山49人隊全體隊友共同通過票選所推崇的外接球員（WR）；他在關鍵比賽上半場第2節躍起完成傳接，並且獨跑57碼達陣。

NFL 國聯西區小組所屬的舊金山49人隊，於10月3日晚間在北加州聖塔克拉拉（Santa Clara）的李維球場（Levi's Stadium）遭遇同組的洛杉磯公羊隊，吸引7萬1597名球迷進場，上座率達到100%。

公羊隊首節就憑藉39碼踢球攻門得到3分，49人隊則以32碼衝鋒達陣獲得7分。公羊隊在第2節靠29碼踢球攻門再添3分，主隊又以57碼達陣，將比數拉開為14：6。公羊隊第3節運用26碼踢門得到3分，形成兩隊以14：9糾纏。49人隊在第4節先射中25碼攻門得到3分，並且成功地攔截對方，由52碼處衝鋒達陣，終場以24：9勝出。

公羊隊於2022年2月13日以23：20擊敗辛辛那提猛虎隊捧起超級盃；49人隊在上個球季季後賽晉級的擋路虎就是公羊隊。49人隊3日遭逢宿敵，雖然上半場只以14：6領先，然而全場3節比賽都成功地發動傳接或者踢門攻勢得分。

49人隊和公羊隊每次對抗都是叫好又叫座的「加州大戰」，自1950年10月1日以來，雙方歷年在例行賽事和季後比賽共交戰147次，其中49人隊的戰績是76勝68敗3和，累積得到3318分。而公羊隊累積得到3118分。在2021年球季，雙方僅有1次對抗，49人隊以31：10告捷。

山謬是南卡羅萊納大學校友，由49人隊在2019年選秀活動第2輪36順位挑中。他在這次會戰表現搶眼，7次成為傳球目標6次傳接成功，累積推進115碼，成功率為85.7%，1次傳球達陣。這是他在本季首次單場接應110碼以上距離，也是首次傳接達陣。

山謬自9月11日以來，已經連續出場4次，表現越來越好；每次出賽時都完成傳接和衝鋒任務，已經有過1次單場接應並且衝鋒得分紀錄。

49人隊的四分衛蓋洛波羅（James Garoppolo）目前是以替補身分出場，現年30歲的他在這場表現差強人意，有1次傳球達陣，傳球27次16次成功，累積推進239碼，成功率為59.26%，未遭攔截和擒殺，還有1次持球衝鋒累積推進3碼。他已連續3次出賽單場至少都次傳球21次，並且至少有13次以上接應成功，至少累進154碼。

加州 舊金山 超級盃

上一則

MLB本季投打王者出爐 39歲韋蘭德奪下美聯雙冠王

下一則

NBA／養傷500天復出 威廉森小試身手退公牛

延伸閱讀

金山艦隊周 藍天使天空秀回歸 料吸引數百萬人 助推本地經濟

金山艦隊周 藍天使天空秀回歸 料吸引數百萬人 助推本地經濟
慶雙十 駐金山經文處酒會跨平台直播

慶雙十 駐金山經文處酒會跨平台直播
金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持

金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持
慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

熱門新聞

美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
美國女籃隊1日獲得世界杯冠軍，球員們賽後高興慶祝。（歐新社）

女籃世界杯／美國4連霸 83:61 中國隊亞軍追平最佳紀錄

2022-10-01 04:00
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，現在重返賽場，引起老婆不滿。 (美聯社)

NFL／為打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚 已找好律師

2022-10-05 17:45
紐約洋基「法官」賈吉4日本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。(路透)

MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大

2022-10-05 08:33

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西