場邊人語／高傳接跑 金山捷報

現年26歲、身高6呎的外接員山謬（Deebo Samuel），是舊金山 49人隊全體隊友共同通過票選所推崇的外接球員（WR）；他在關鍵比賽上半場第2節躍起完成傳接，並且獨跑57碼達陣。

NFL 國聯西區小組所屬的舊金山49人隊，於10月3日晚間在北加州 聖塔克拉拉（Santa Clara）的李維球場（Levi's Stadium）遭遇同組的洛杉磯公羊隊，吸引7萬1597名球迷進場，上座率達到100%。

公羊隊首節就憑藉39碼踢球攻門得到3分，49人隊則以32碼衝鋒達陣獲得7分。公羊隊在第2節靠29碼踢球攻門再添3分，主隊又以57碼達陣，將比數拉開為14：6。公羊隊第3節運用26碼踢門得到3分，形成兩隊以14：9糾纏。49人隊在第4節先射中25碼攻門得到3分，並且成功地攔截對方，由52碼處衝鋒達陣，終場以24：9勝出。

公羊隊於2022年2月13日以23：20擊敗辛辛那提猛虎隊捧起超級盃 ；49人隊在上個球季季後賽晉級的擋路虎就是公羊隊。49人隊3日遭逢宿敵，雖然上半場只以14：6領先，然而全場3節比賽都成功地發動傳接或者踢門攻勢得分。

49人隊和公羊隊每次對抗都是叫好又叫座的「加州大戰」，自1950年10月1日以來，雙方歷年在例行賽事和季後比賽共交戰147次，其中49人隊的戰績是76勝68敗3和，累積得到3318分。而公羊隊累積得到3118分。在2021年球季，雙方僅有1次對抗，49人隊以31：10告捷。

山謬是南卡羅萊納大學校友，由49人隊在2019年選秀活動第2輪36順位挑中。他在這次會戰表現搶眼，7次成為傳球目標6次傳接成功，累積推進115碼，成功率為85.7%，1次傳球達陣。這是他在本季首次單場接應110碼以上距離，也是首次傳接達陣。

山謬自9月11日以來，已經連續出場4次，表現越來越好；每次出賽時都完成傳接和衝鋒任務，已經有過1次單場接應並且衝鋒得分紀錄。

49人隊的四分衛蓋洛波羅（James Garoppolo）目前是以替補身分出場，現年30歲的他在這場表現差強人意，有1次傳球達陣，傳球27次16次成功，累積推進239碼，成功率為59.26%，未遭攔截和擒殺，還有1次持球衝鋒累積推進3碼。他已連續3次出賽單場至少都次傳球21次，並且至少有13次以上接應成功，至少累進154碼。