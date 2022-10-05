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一洲焦點／油價要漲、北韓射導彈 中國責任何在？

場邊人語／棒球失意 美足勝利

彭廣揚

彭廣揚

10月的第一個星期天，MLB紐約洋基大都會隊出賽都敗北而還；至於NFL紐約巨人和紐約噴射機隊登場則雙雙告捷。

在美聯東區小組戰績97勝60敗的紐約洋基隊，於10月2日午後於洋基球場（Yankee Stadium）迎戰來自相同聯會和小組戰績81勝77敗的巴爾迪摩金鶯隊，經過3小時35分鐘的對壘，在4萬4332名球迷甘冒風雨捧場下，客隊在第1局上就由第4棒一壘手蒙卡索（Ryan Lee Mountcastle）以左外野二壘安打先馳得點，雖然全隊只擊出7支安打，結局仍以3：1取勝。

雙方在這場比賽都沒有擊出全壘打，客隊留下12個殘壘；26歲先發右投布瑞迪許（Kyle Edward Bradish）2022年4月29日才加入大聯盟，至今只代表金鶯隊在大聯盟參賽22場112.2局，遭擊出116支安打17支全壘打，丟失67分和64分責失，還有164次三振和63次四壞球保送，場均防禦率5.11。金鶯隊因此確保例行賽季贏多輸少，較上個球季的52勝110負明顯有改善。

在美聯東區小組戰績98勝60敗的紐約大都會隊，於10月2日晚間於喬治亞州亞特蘭大會戰來自相同聯會和小組戰績99勝59敗的亞特蘭大勇士隊，經過3小時21分鐘的對陣，在4萬2713名球迷見證下，主隊在第1局下就由第2棒游擊手蒙卡索（Ryan Lee Mountcastle）揮出右外野全壘安打先馳得點，大都會隊雖然全場擊出11支安打，終場仍以3：5落敗。勇士隊本季和大都會隊交手19次勝出10次。這是勇士隊隊史第9次成就單季百勝紀錄，也是自從2013年以來第1次有此佳績。

NFL美聯東區小組所屬的紐約噴射機隊，於10月2日下午1時起走訪賓州匹茲堡阿克瑞保險球場（Acrisure Stadium），挑戰聯會北區小組的匹茲堡鋼人隊，吸引6萬578名球迷進場，上座率達到97%。噴射機隊首節就憑藉38碼腳踢攻門得到3分，第2節靠2碼短傳再添7分。該隊在第4節共2次得分，分別由5碼和2碼處傳接和衝鋒得到關鍵的14分，終場以24：20反敗為勝。

NFL國聯東區小組所屬的紐約巨人隊，則是於10月2日下午1時起在位於新澤西州的大都會人壽保險球場（MetLife Stadium）出戰聯會北區小組的芝加哥熊隊，吸引7萬4044名球迷進場，上座率達90%。巨人隊首節就憑藉四分衛瓊斯（Daniel Jones）的21碼持球達陣得到7分，第2節再靠8碼衝鋒添7分。該隊在第3、4節共2次得分，分別由44碼和43碼處腳踢得到關鍵的6分，終場以24：20反敗為勝。

巨人隊在本例行賽季4戰3勝，是2011年最佳開季表現。

大都會 勇士 洋基

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