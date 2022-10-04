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場邊人語／連踢五腳 聖徒哀叫

彭廣揚

在英式足球超級聯盟的賽場長期舉行美式足球大聯盟的賽事，需要魄力和實力。

現年34歲的四分衛卡珍斯（Kirk Daniel Cousins）是NFL 國聯北區小組明尼蘇達維京人隊的攻擊中心，在本季已經4次出賽共完成6次接應達陣，每次出場至少推進221碼。他在9月11日開季之後出賽1勝1敗然後2連勝。

NFL國聯南區小組所屬的紐奧良聖徒隊則是由也是34歲的四分衛達頓（Andrew Gregory Dalton）率領，於10月2日早上走訪位於英國倫敦英超熱刺球隊主場Tottenham Hotspur Stadium，於年度「倫敦賽」（NFL London）接戰卡珍斯領銜的維京人隊，吸引6萬639名球迷進場，上座率達到98%。

聖徒隊於開賽前一天（10月1）日才證實28歲先發四分衛溫斯頓（Jameis L. Winston）不克上場，而由達頓替補先發應戰。達頓和卡珍斯曾於2016年10月30日在「倫敦賽」同場競技過；達頓當時是代表辛辛那堤猛虎隊，卡珍斯則效力於華盛頓紅人隊。卡珍斯當時累積推進458碼，而達頓累進284碼，雙方終場以27比27言和。

維京人隊和聖徒隊自從1968年10月13日以來，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰37次，其中有5次是在季後賽。維京人隊戰績是24戰13次敗北。雙方最近一次交鋒是在2020年12月25日在路易斯安納州，聖徒隊以52比33高奏凱歌。

總部設在美國紐約市的NFL自2007年10月28日開始，跨海到英倫舉行比賽，紐約巨人隊於首屆賽事以13比10擊敗邁阿密海豚隊，吸引8萬1176名球迷現場觀看。

維京人隊2日首節就憑藉15碼短距離傳接得到7分，第2節靠28碼和36碼長射再添6分，第3節時維京人隊仍以一次24碼攻門收穫3分，該隊在第4節共3次得分，其中包括由46碼和47碼處踢門得到6分，還有3碼短傳得到關鍵的6分，終場以28比25勝出。

維京人隊上半場只以16比14領先，4節比賽都有收穫，特別是在最後一節成功地發動1次傳接以及2次踢門攻勢共得到12分。

卡珍斯是密西根州立大學校友，由華盛頓紅人隊於2012年選秀第4輪102順位圈選。當天表現可圈可點，有1次傳球達陣，傳球38次25次成功，累積推進273碼，成功率為65.79%，有1次遭到攔截還有3次被擒殺，沒有持球衝鋒。

他已經連續4次出賽單場至少32次傳球，並且至少有23次以上接應成功，至少累積推進221碼，單場最多推進277碼。

NFL 足球 路易斯安納州

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