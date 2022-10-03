來自北卡羅萊納州、現年25歲的捕手羅利 (Caleb John Raleigh)，把握9月最後一天比賽的最後一局，面對最後一次打席最後一支好球，揮出再見陽春全壘打，以2：1氣走奧克蘭 運動家隊，終於護送西雅圖 水手隊晉級美國聯會季後賽 。

水手隊最近一次出現在季後賽場，是於2001年10月22日晚間，在洋基球場以3：12敗北。換句話說，水手隊已經等待21年續緣季後賽。

奧克蘭運動家隊則是苦吞本季第101次失利；該隊單季最多敗仗紀錄是1979年締寫的108負54勝。因此這也是該隊近期史頁之中，僅有的2次單季輸掉100場以上賽事。

運動家隊目前的獲勝率（0.357），在大聯盟30支球隊之中，只比華盛頓國民隊（0.346）強些。

由6月21日以來，美國聯會戰績領跑得的是休士頓太空人隊(61勝30負)，水手隊以57勝31負緊隨其後。

羅利是佛羅里達州立大學校友，至今只代表水手隊在大聯盟參賽164場，累積554次打席有500次打數，共擊出100支安打32次二壘安打1次三壘安打28支全壘打，得到51分和有75打點，還有169次遭到三振和45次四壞球保送，場均打擊率0.200。

代表美國聯會中區小組，以戰績56勝100敗的奧克蘭運動家隊，於9月30日晚間，於華盛頓州西雅圖的機動通訊球場（T-Mobile Park），挑戰來自相同聯會和小組，戰績為85勝70敗的水手隊，經過2小時47分鐘的對壘，在4萬4754名球迷（94%上座率）歡呼之下，主隊在第1局下以二壘安打先馳得點，雖然全場只擊出6支安打，結局卻以2：1決勝。

羅利擅長換邊打擊，2021年7月11日才在大聯盟亮相，當晚是以代打身分登場，擔任第6棒打擊，他在兩名隊友相繼遭到三振之後，登場尋求突破局面。他在面對2好球3壞球的滿球數，由對方多明尼加籍的右投手亞塞維德（Domingo Antonio Acevedo）手中，揮出右外野方向406英呎遠的全壘打。這是他在本季的第26轟。

羅利目前的單季紅不讓次數，使得他成為隊史上開轟最多的捕手；原來效力於該隊的捕手朱尼諾（Michael Accorsi Zunino），曾經於2017年創寫過單季25轟的紀錄。

他還是大聯盟有史以來，首位捕手在代打時擊出再見全壘打，因此協助自己的球隊爭取到季後賽一席之地。