我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

水手重擊 季後有戲

彭廣揚

來自北卡羅萊納州、現年25歲的捕手羅利 (Caleb John Raleigh)，把握9月最後一天比賽的最後一局，面對最後一次打席最後一支好球，揮出再見陽春全壘打，以2：1氣走奧克蘭運動家隊，終於護送西雅圖水手隊晉級美國聯會季後賽 。 

水手隊最近一次出現在季後賽場，是於2001年10月22日晚間，在洋基球場以3：12敗北。換句話說，水手隊已經等待21年續緣季後賽。 

奧克蘭運動家隊則是苦吞本季第101次失利；該隊單季最多敗仗紀錄是1979年締寫的108負54勝。因此這也是該隊近期史頁之中，僅有的2次單季輸掉100場以上賽事。 

運動家隊目前的獲勝率（0.357），在大聯盟30支球隊之中，只比華盛頓國民隊（0.346）強些。 

由6月21日以來，美國聯會戰績領跑得的是休士頓太空人隊(61勝30負)，水手隊以57勝31負緊隨其後。 

羅利是佛羅里達州立大學校友，至今只代表水手隊在大聯盟參賽164場，累積554次打席有500次打數，共擊出100支安打32次二壘安打1次三壘安打28支全壘打，得到51分和有75打點，還有169次遭到三振和45次四壞球保送，場均打擊率0.200。 

代表美國聯會中區小組，以戰績56勝100敗的奧克蘭運動家隊，於9月30日晚間，於華盛頓州西雅圖的機動通訊球場（T-Mobile Park），挑戰來自相同聯會和小組，戰績為85勝70敗的水手隊，經過2小時47分鐘的對壘，在4萬4754名球迷（94%上座率）歡呼之下，主隊在第1局下以二壘安打先馳得點，雖然全場只擊出6支安打，結局卻以2：1決勝。 

羅利擅長換邊打擊，2021年7月11日才在大聯盟亮相，當晚是以代打身分登場，擔任第6棒打擊，他在兩名隊友相繼遭到三振之後，登場尋求突破局面。他在面對2好球3壞球的滿球數，由對方多明尼加籍的右投手亞塞維德（Domingo Antonio Acevedo）手中，揮出右外野方向406英呎遠的全壘打。這是他在本季的第26轟。 

羅利目前的單季紅不讓次數，使得他成為隊史上開轟最多的捕手；原來效力於該隊的捕手朱尼諾（Michael Accorsi Zunino），曾經於2017年創寫過單季25轟的紀錄。 

他還是大聯盟有史以來，首位捕手在代打時擊出再見全壘打，因此協助自己的球隊爭取到季後賽一席之地。 

季後賽 奧克蘭 西雅圖

上一則

MLB／大谷翔平提前續約原因 日媒稱為了專心備戰經典賽

下一則

NFL專欄／腦震盪程序有瑕疵 塔戈維拉2度重創

延伸閱讀

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇
奧克蘭校園槍響後 「兒子2小時不接電話」母急壞了

奧克蘭校園槍響後 「兒子2小時不接電話」母急壞了
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
北加奧克蘭暴力失控 24小時槍殺4人 1人死在市府門口

北加奧克蘭暴力失控 24小時槍殺4人 1人死在市府門口

熱門新聞

費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
湯姆戴利（左）與達斯汀藍斯布雷克開心遊希臘。圖／摘自IG

英「跳水王子」的丈夫驚曝頭部嚴重受傷 內情不單純

2022-09-27 11:36
美國女籃隊1日獲得世界杯冠軍，球員們賽後高興慶祝。（歐新社）

女籃世界杯／美國4連霸 83:61 中國隊亞軍追平最佳紀錄

2022-10-01 04:00
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（路透）

鬥魂豬木病逝：日本傳奇摔角 曾「放水」對決拳王阿里

2022-10-01 20:47
日本參議員、前職業摔角選手安東尼奧‧豬木（豬木寬至）逝世，享壽79歲。（Getty Images）

日本摔角傳奇豬木過世 享壽79歲

2022-09-30 20:55

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光