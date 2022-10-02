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場邊人語／猛虎使壞 海豚首敗

彭廣揚

臨場表現雖然好，可是還可以更好。

現年25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)，是美國職業美式足球大聯盟(NFL)辛辛那提猛虎隊的攻擊發動機，在本球季已經4次出賽完成8次接應達陣累積推進1099碼。他在9月11日開季之後出賽先敗2次然後2連勝。 

大聯盟美國聯會東區小組所屬的邁阿密海豚隊，伴隨著3連勝的氣勢，是於9月29日晚間8時15分起，走訪位於俄亥俄州，剛更換冠名的人力資源管理球場(Paycor Stadium)，挑戰聯會北區小組的辛辛那提猛虎隊，吸引6萬7260名球迷進場，上座率達到100%。猛虎隊首節就憑藉5碼短距離傳接得到7分，第2節靠59碼長傳再添7分。猛虎隊在第4節共3次得分，分別由19碼和57碼處踢門得分，還有2碼短傳得到關鍵的7分，終場以27：15勝出。海豚隊因此在本季首嚐失敗滋味。

猛虎隊在上半場只是以14：12領先，第3節比賽沒有進展，但是在最後一節成功地發動傳接或者踢門攻勢共得到13分。

布洛是俄亥俄州立大學和路易斯安納州立大學的校友，由猛虎隊於2020年選秀圈選為狀元。他在當晚表現可圈可點，有2次傳球達陣過，傳球31次20次成功，累積推進287碼，成功率為64.52%，沒有遭到攔截但是有1次被擒殺，還有5次持球衝鋒累積推進6碼。 

他已經在連續4次出賽時，單場至少都有31次傳球，並且至少有20次以上接應成功，至少累積推進199碼，單場最多推進338碼。 

猛虎隊和海豚隊自從1968年10月20日以來，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰26次，其中只有1次是在季後賽。海豚隊的戰績是18次8次敗北。雙方最近一次交鋒，是在2020年12月6日在佛羅里達州，海豚隊以19：7奏捷。 

海豚隊在這場賽事動用2名四分衛，獲得先發任務的是現年24歲的塔戈维洛(Tuanigamanuolepola Tagovailoa)，他在遭受擒殺頭部和頸部受傷被抬出球場時，沒有傳球達陣過，只是傳球14次8次成功，累積推進110碼，成功率為57.14%，遭到1次攔截並且有1次被擒殺損失10碼。塔戈维洛其實在退場之前，已經連續3場都有傳接得分紀錄。

替補塔戈维洛出場的是現年29歲的布瑞吉華特(Theodore Edmond Bridgewater)，他全場有1次傳球達陣過，傳球23次14次成功，累積推進193碼，成功率為60.87%，遭到1次攔截沒有被擒殺。

俄亥俄州 路易斯安納州 足球

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