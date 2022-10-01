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場邊人語／投手主導 賽況報告

彭廣揚

三段數字的故事 — 42、248、107。

來自麻州波士頓，效力於MLB波士頓紅襪隊的42歲左投希爾（Richard Joseph Hill），9月28日晚間於芬威主場（Fenway Park）迎戰來自巴爾迪摩金鶯隊，經過2小時30分鐘對壘，以100球數完成6局先發演出9次三振，在3萬3073名球迷見證下，終場以3：1勝出，拿到本季第8次先發勝投。

金鶯隊由於這次失利，爭奪季後賽外卡資格可能性受到重創。然而希爾於是成為大聯盟史上第21位投手在屆滿42歲時單季還能至少先發25場。最近一位有類似表現的「老投手」，是紐約大都會隊的多明尼加籍右投柯隆（Bartolo Colon）和亞特蘭大勇士隊右投迪基（Robert Allen Dickey）。

希爾身高6呎5吋，於2005年6月15日在大聯盟亮相，在18個球季中曾為11支球隊跨刀，但從未當選過全明星。他本季出賽25場比賽主投118.1局，目前戰績8勝7敗，遭擊出121支安打13支全壘打，失掉64分其中58分責失，送出103次三振和36次四壞球保送，有4次觸身球2次故意保送，場均防禦率4.41。

隸屬MLB美聯的紐約洋基隊32歲右投柯爾（Gerrit Alan Cole），在首棒指定打擊賈吉（Aaron James Judge）演出歷史性第61轟的當晚，也以92球包括58個好球完成6.1局先發，演出4次三振，打平洋基隊前輩左投古德瑞（Ronald Ames Guidry）在1978年創下的單季248次三振紀錄。柯爾於2021年球季曾創下單季243次累積三振紀錄。

柯爾來自南加州，身高6呎4吋，於2013年 6月11日在大聯盟亮相；本季出賽場數和累積三振次數領先群倫；他於2019年12月11日和洋基隊簽訂為期9年總額3億2400萬元的長約。

他本季先發出賽32場比賽194.2局，戰績13勝7敗，遭擊出148支安打32支全壘打，失掉78分其中76分責失，送出248次三振和50次四壞球保送，有2次觸身球2次故意保送2次暴投，場均防禦率3.51。

洛杉磯道奇隊在同一天晚上於聖地牙哥客場，經過3小時44分鐘苦戰，在3萬2523名觀眾目擊之下，於延長賽第10局才以1：0完封對方，笑納本季第107勝。

這是道奇隊史上勝場最多的歷史時刻，特別是製造比賽突破口的是現年33歲、右投左打的一壘手弗里曼（Frederick Charles Freeman）；他於2022年3月18日由亞特蘭大勇士隊轉隊和道奇隊簽訂為期6年總額1億6200萬元的長約。

道奇隊上個球季戰績106勝56負；對於弗里曼的再見安打，從不陌生。

道奇 洋基 勇士

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