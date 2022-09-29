場邊人語／單手接應 牛仔告贏

現年23歲的跑鋒蘭姆（Cedarian DeLeon "CeeDee" Lamb）不愧是達拉斯牛仔隊倚重的接應攻擊中心，在終場前第4節單手完成1碼接應達陣。

美國職業美式足球 大聯盟（NFL）國聯東區小組所屬的達拉斯牛仔隊於9月26日晚間走訪新澤西州大都會 人壽球場（MetLife Stadium），遭遇相同小組的紐約巨人隊，吸引7萬9445名球迷進場，上座率達到96%。牛仔隊首節就憑藉26碼踢球攻門得到3分，第2節靠28碼踢球攻門再添3分，第3節則運用1碼短傳達陣得到7分，形成兩隊以13：13平手。牛仔隊在第4節由蘭姆持球衝鋒得到關鍵的7分，並且由44碼處攻門得分，終場以23：16勝出。

牛仔隊在上半場只以6：3領先，然而全場每節比賽都成功地發動傳接或者踢門攻勢得分。

牛仔隊和巨人隊是深知彼此的對手，自1960年12月4日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰121次，牛仔隊的戰績是72勝47敗2和。在2021年球季，雙方有3次對抗，牛仔隊2次告捷。

蘭姆是奧克拉荷馬大學校友，由牛仔隊在2020年選秀活動第1輪17順位挑中。他在這次會戰表現搶眼，12次成為傳球目標8次傳接成功，累積推進87碼，成功率為66.7%，1次傳球達陣。這是他在本季首次接應26碼的長傳，以及第1次傳接達陣。

蘭姆自9月11日以來已經連續3場出賽，表現越來越好；並且在最近連續2次出賽單場都有7次以上接應成功，而且至少累進75碼。

28歲的牛仔隊四分衛拉許（Cooper Robert Rush）目前暫時替補掛彩的當家四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）。他在這場表現可圈可點，有1次傳球達陣，傳球31次21次成功，累積推進215碼，成功率67.74%，沒有遭到攔截和擒殺，還有2次持球衝鋒累積推進2碼。他已連續2次出賽單場都有31次傳球，並且至少有19次以上接應成功，至少累進215碼。

戰績2勝1負的牛仔隊，預訂10月2日午後在德州主場迎戰華盛頓司令隊。