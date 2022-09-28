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場邊人語／兩棲作戰 球迷喊讚

彭廣揚

現年25歲的四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）是美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽季開戰3個星期至今，最搶眼的兩棲作戰進攻發動者。

NFL美聯北區小組所屬的巴爾迪摩烏鴉隊於9月25日午後，在麻州波士頓附近的吉利球場（Gillette Stadium）遭遇相同聯會東區小組的新英格蘭愛國者隊，吸引6萬5878名球迷進場。烏鴉隊首節就憑藉5碼傳球達陣得到7分，第2節再靠憑藉16碼傳球達陣得到7分，第3節又運用1碼和4碼傳球達陣共得到14分，形成客隊以28：20領先。烏鴉隊在第4節由傑克森9碼持球衝鋒得到6分，終場以37：26捷報。

烏鴉隊在上半場只以14：13領先，然而第3節結束時，客隊以31：26超前，彼此在第4節都得到6分。

這是烏鴉隊在今年例行賽季首次和愛國者隊交鋒驗，雙方自從1996年10月6日，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰16次，其中愛國者隊勝出11次。

傑克森在這次會戰表現搶眼，1人包辦得分5次，傳球29次18次成功，累積推進218碼，成功率為62.07%，4次傳球達陣和1次遭到攔截，有4次遭到擒殺損失12碼，還有11次持球衝鋒累積推進107碼，以及1次衝鋒達陣。

傑克森自從9月11日以來已經連續出場3次，每場至少傳球達陣3次；並且連續2場出賽時單場都有1次衝鋒得分。這樣的表現是NFL半個世紀以來僅見。

此外，他最近連續兩場分別衝鋒119碼和107碼，展現出衝擊成為年度最有價值球員的必然性。

他於9月18日在主場迎戰邁阿密海豚隊，傳球29次21次成功，累積推進318碼，成功率為72.41%，3次傳球達陣沒有遭到攔截和遭到擒殺，還有9次持球衝鋒累積推進119碼，以及1次衝鋒達陣。

愛國者隊的四分衛瓊斯（Michael “Mac” McCorkle Jones）現年24歲，在這次對決中被比了下去，沒有傳球達陣過，傳球32次22次成功，累積推進321碼，成功率為68.75%，3次遭到攔截，有3次遭到擒殺損失19碼，還有5次持球衝鋒累積推進31碼，以及1次必然性衝鋒3碼達陣。

烏鴉隊預訂於10月2日午後，在馬里蘭州主場迎戰水牛城比爾隊。

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