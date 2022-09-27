曾經代表紐約洋基 隊參加14個球季1785場賽事，現年61歲的邁阿密馬林魚隊總教練馬丁利（Donald Arthur Mattingly），9月25日上午宣布在例行賽季結束後，將不再續約，以便讓球隊尋覓新的「聲音」。

當天午後1時42分起，馬林魚隊於南佛羅里達州邁阿密的貸款球場（LoanDepot Park）迎戰來自華盛頓哥倫比亞特區的國民隊，僅有1萬3042名球迷進場，經過3小時9分鐘的對壘，終場以1比6敗北。這是馬林魚隊在本季第153次出賽和第90場敗仗。該隊整季主場戰績32勝46負。

馬林魚隊在冬季休戰和春季集訓時，曾經展現高度奪標企圖心，然而例行賽季不僅事與願違，還到慘不忍睹境地。

馬丁利此時決定離職，意味著現年53歲的馬林魚隊總經理伍佩琴（Kimberly J. Ng）終於有機會親自全程參與點選新帥。伍佩琴曾經出任紐約洋基隊助理總經理，2020年11月13日創寫美國職棒大聯盟的歷史，成為首位亞太裔女性球隊行政主管。

馬丁利於1982年9月8日代表洋基隊首次在大聯盟以球員身分亮相，1995年10月1日從球場退休。他於50歲那年成為洛杉磯道奇 隊總教練，督戰5個球季809場比賽，戰績446勝363敗，勝率55.1%，每個單季至少取得82場勝利，有2個賽季達到92勝，連續3次（2013-2015）晉級季後賽。

馬丁利當年是由於道奇隊現年45歲的棒球總監傅德曼（Andrew Friedman）新上任而遭棄用，而是由現年50歲的羅伯茲（David Ray Roberts）接掌兵符。

馬丁利在55歲那年應聘成為馬林魚隊總教練，至今督戰7個球季，戰績1020場比賽437勝583敗，勝率42.8%，單季162場賽事的戰績從來沒有超過79場勝利，有2個賽季只有63勝，而且僅在2020年1次晉級季後賽。不過他在2020年的60場迷你球季留下31勝29負的紀錄，當選為國聯年度總教練。

今年的例行賽季將於10月5日結束，4支球隊已在球季中就開始新舊主帥交替，分別是費城 費城人隊、多倫多藍鳥隊、洛杉磯天使隊和德州遊騎兵隊。

芝加哥白襪隊和坎薩斯城皇家隊也可能採取類似行動。