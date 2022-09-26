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場邊人語／紅雀報喜 紀錄幾稀

彭廣揚

來自多明尼加共和國，11次當選全明星，現年42歲的普荷斯 (Jose Alberto Pujols)，在高掛球鞋之退役之前，終於成為美國職棒大聯盟 (MLB) 「700轟俱樂部」第4位會員。 

他已經代表3支球隊在大聯盟參賽3072場，累積13018次打席有11401次打數，共擊出3377支安打685次二壘安打16次三壘安打700支全壘打，得到1906分和有2208打點，還有1399次遭到三振和1370次四壞球保送，場均打擊率 .296。 他曾經達成連續12個賽季每季都至少有30支全壘打。 

代表國家聯會中區小組，以戰績88勝63敗領先群倫的聖路易紅雀隊，是於9月23日晚間7時11分起，於加州洛杉磯道奇球場 ( Dodger Stadium)，挑戰來自國家聯會西區小組，戰績為104勝46敗的洛杉磯道奇隊，經過2小時57分鐘的對壘，在5萬41名球迷( 89%上座率) 嘆讚之下，客隊全場擊出12支安打，以11比0壓倒性勝出，導致道奇隊苦吞例行賽季第7次遭到對手完封，當晚只有2次攻佔過三壘。 

普荷斯當晚擔任第2棒指定打擊，第1局上遭到三振，第3局上在1人出局2好球1壞球時，擊出左中外野方向434英呎遠2分全壘打首開紀錄；第4局上局上在2人出局1好球1壞球時，再擊出左中外野方向389英呎遠3分全壘打。 

普荷斯在國家聯會和美國聯會都效力過，歷年來由455名不同的投手中揮出700支全壘打，其中有500次由右投手的手中揮出；這些年來，他先後在40處球場開轟，其中以在紅雀隊的主場120次最多。大聯盟的30支球隊有曾經遭受他的開轟。 

「700轟俱樂部」的另外3名會員，還包括已經退役，14次當選全明星的邦茲 (Barry Lamar Bonds)，以及已經逝世，出賽過2503次的魯斯 (George Herman Ruth)和25次成為全明星的阿倫 (Henry Louis Aaron)。邦茲職棒生涯共有762轟，阿倫累積755轟，魯斯擊出過714轟。普荷斯是這個俱樂部首位來自加勒比海和中南美洲的球員。洛杉磯和聖地牙哥、費城和底特律，是締造紀錄的城市。 

普荷斯曾經於2021年5月15日和道奇隊簽訂為期1年總價57萬500元的短約，因此熟悉道奇球場；在他的700支全壘打之中，有19次就是在道奇球場建功。他在這處場地有過3次單場2轟的表現，分別是在2011年4月15日、2021年7月10日和2022年9月23日。 

道奇隊和紅雀隊相知甚深，道奇隊歷年來的戰績是1038勝1035負16和；在道奇球場對抗的結果則是157勝151負。 

道奇隊已經確認晉級季後賽，預定10月11 日起在南加州主場參加季後賽。球隊目前的懸念是刷新大聯盟單季110勝的紀錄，並且成為國家聯盟的第1種子。

 

道奇 洛杉磯 加州

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