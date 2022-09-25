場邊人語／王再見王 景象難忘

戰績2戰2勝，揭開美式足球 大聯盟(NFL)國家聯會南區小組的坦帕灣海盜隊，9月25日下午3時25分起，在佛羅里達州詹姆斯球場(Raymond James Stadium)和來自大聯盟國聯北區小組，戰績1勝1敗的綠灣包裝工隊對陣；海盜隊是於2021年2月7日成為大聯盟首支在主場捧的超級盃 的球隊。

海盜隊目前是國家聯會擅長防守的勁旅，最近一次以31：26擊退包裝工隊，是在2021年1月24日於威斯康辛州客場。包裝工隊在2020球季2次遭遇海盜隊，都是敗北完結。

雙方由1977年10月23日起，交戰過57次，包裝工隊戰績33勝23負1和。

海盜隊在今年例行賽季之初，9月11日以19：3輕取達拉斯牛仔隊，9月18日接戰紐奧良聖徒隊時，憑藉第4節攻下17分，就以20：10令對方稱臣。兩場賽事只是失掉13分和1次達陣。包裝工隊於9月11日開季就以3：27見負於明尼蘇達維京人隊，9月18日對抗芝加哥熊隊時，幸好以27：10報捷。

25日午後的交戰，是兩隊王牌四分衛在今年例行賽季唯一的對抗，也有可能演變成隨時需要退休 的兩位四分衛絕唱。剛慶祝45歲生日，身高6呎4吋的四分衛布雷迪(Thomas Edward Patrick Brady)，是海盜隊現場攻勢發動中心 ；代表包裝工隊隊是現年38歲，身高6呎2吋的四分衛羅傑斯(Aaron Charles Rodgers)則是突破對方封鎖的重心。

布雷迪表現搶眼，本球季2場累積傳球61次給隊友，其中36次成功，成功率達到59.8%，累積傳接距離402碼，1次遭到攔截，有2次達陣。

他於23歲起參加職業比賽，至今出賽過320次(其中318次是先發)，戰績245勝73敗，累積傳球11378次給隊友，其中7299次成功，成功率達到64.2%，累積傳接距離84922碼，204次遭到攔截，有626次達陣，包括9次單季累積達陣30次。

羅傑斯也不愧是沙場老將，本球季2場累積傳球59次給隊友，其中41次成功，成功率達到70.4%，累積傳接距離429碼，1次遭到攔截，有2次達陣。

他於22歲起參加職業比賽，至今出賽過215次(其中208次是先發)，戰績140勝67敗1和，累積傳球7177次給隊友，其中4692次成功，成功率達到65.4%，累積傳接距離55789碼，94次遭到攔截，有451次達陣，包括8次單季累積達陣30次。

這是布雷迪和羅傑斯職業生涯第5次以先發身分同框，無論其所屬球隊戰果如何，必須是一場納入史冊的秋初盛事。