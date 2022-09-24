場邊人語／漫漫長夜 堅壁清野

在秋分的夜晚，全美各地球迷觀看直播之下，紐約洋基 隊球迷等待捷報創新歷史，波士頓 紅襪隊則落實把關避免重創。

紐約洋基隊戰績90勝58負，於9月22日晚間在紐約市布朗市區的洋基球場（Yankee Stadium）出賽戰績72勝76敗的波士頓紅襪隊，4萬3123名球迷前往捧場，雙方在前4局都沒有得分，洋基隊於第5局下以犧牲高飛球先馳得點，第8局下又運用中外野犧牲高飛球追平戰局，並且在延長的第10局下擊出再見一壘安打，以5：4笑納勝果。

後攻的洋基隊於是在奮戰3小時34分之後，完成本季第62次「順風勝」，也就是開賽後先得分，終場因此捷報。

洋基隊第4棒36歲三壘手唐納森（Joshua Adam Donaldson）全場擊出2次一壘安打上壘和1支有打點的再見一壘安打。這是洋基隊本季第16次依靠再見安打或者上壘勝出。1943年的洋基隊曾經創下單季17次「再見勝」（Walk-off Win）。唐納森對於再見安打經驗豐富，他本季出現4次，分別以滿壘全壘打、一壘安打和高飛犧牲打氣走對方。他在職棒生涯累積有15次類似表現。

這也是洋基隊建軍120個球季以來第58次晉級季後賽 ，成功比率為48.3%；該隊自2017年球季以來連續6次取得季後賽資格，由1995年球季起算，28個球季有24次躋身季後賽。

這場夜戰的勝利，是洋基隊49歲的總教練布恩（Aaron John Boone）到任後第419場勝利；他的傳奇前輩托瑞（Joseph Paul Torre）在任時曾經累積有1173場勝仗。波恩也是大聯盟史上首位在執掌兵符的前5個球季都連續進入季後賽的總教練。

洋基隊第5棒指定打擊史丹頓（Giancarlo Cruz-Michael Stanton）在第3次出場打擊時，於第6局在沒人出局1好球時，揮出右中外野方向377英呎遠2分全壘打，拉開雙方分數差距為3分。這是他個人本季第28轟，也是洋基隊當晚唯一的紅不讓。

30歲的第1棒外野手賈吉（Aaron James Judge）仍在等待例行賽季第61轟。他在第1局、第3局和第7局都被保送上壘，寫下本季被保送紀錄。他於第5局遭到三振，第9局雖然揮出中外野方向高飛球，可惜還是在牆內遭到接殺。值得一提的是，這是他第15次沒能夠闖過紅襪隊31歲的先發右投瓦卡（Michael Joseph Wacha）的五指關。

洋基隊目前聚焦在確保於MLB美聯東區小組稱王；賈吉是不是能夠把握23日到25日3場繼續對抗紅襪隊的機會，在主場改寫美聯單季全壘打紀錄，這是關心美加職棒迷迫不及待的懸念。