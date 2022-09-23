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場邊人語／開季慢熱 就怕沒轍

彭廣揚

●戰績都是1勝1敗的匹茲堡鋼人隊和克里夫蘭布朗隊，9月22日晚間在俄亥俄州第一能源球場（FirstEnergy Stadium）對陣，揭開美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽季第3周賽程。

鋼人隊在例行賽季之初的9月11日在延長賽以23：20取勝辛辛那提猛虎隊，但於9月18日接戰新英格蘭愛國者隊時，反攻無效以14：17稱臣。布朗隊於9月11日一路領先以26：24擊敗卡羅萊納黑豹隊，9月18日迎戰紐約噴射機隊時，可惜以30：31敗北。

22日的夜戰，鋼人隊繼續測試現年28歲、身高6呎2吋的四分衛屠比斯基（Mitchell David Trubisky）的主戰能力；布朗隊則以現年29歲、身高6呎4吋的四分衛布里塞特（Jacoby Jajuan Brissett）發動攻擊。

鋼人隊的傳奇四分衛羅斯里斯伯格（Ben Todd Roethlisberger）於2004年9月21日先發出場；屠比斯基於今年3月14日和鋼人隊簽訂為期2年總價1420萬元的合約。他曾效力於芝加哥熊隊和水牛城比爾隊。布里塞特今年3月19日和布朗隊簽訂為期1年總價465萬元的合約。他曾在新英格蘭愛國者隊、印地安納亞波里斯小馬隊和邁阿密海豚隊效力。

NFL例行賽季進行兩周，32支球隊中共有6隊兩戰皆傳捷報，包括邁阿密海豚隊、水牛城比爾隊、坎薩斯城酋長隊、費城老鷹隊、紐約巨人隊和坦帕灣海盜隊。同時也有5隊兩戰都無功而返，包括亞特蘭大隼鷹隊、卡羅萊納黑豹隊、辛辛那提猛虎隊、拉斯維加斯突擊者隊和田納西泰坦隊，此外，休士頓德州佬隊和印地安納亞波里斯小馬隊各自出戰1場，也是空手而回。

好的開始應該是成功的一半；可是有些球隊在一段期間就是找不到節奏、目標和感覺，「慢熱」也就成為一種態度。值得注意的是，NFL的例行賽程於18個星期之內依約必須完成17場賽事，球員和球隊如果無法馬上進入狀況，球迷是坐不住和不答應的。

NFL在1990年球季採用12支球隊晉級季後賽的制度，至今有265支球隊經歷過開季就連吃2場敗仗，而且其中只有30支晉級季後賽。最近2個球季，NFL進一步調整賽制，擴充季後賽的隊伍到14支球隊，結果有18支球隊有過開季連續2次栽跟斗表現，而且全部都為此賠上季後賽的資格。

2017年的紐奧良聖徒隊是個異數；雖然當年開季連續輸給明尼蘇達維京人隊和新英格蘭愛國者隊，卻之後創下8連勝紀錄，整個球季戰績11勝5負，取得外卡資格參加季後賽。

季後賽 NFL 新英格蘭

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