場邊人語／同城異場 逆轉勝仗

都是憑藉一支滿壘全壘打；紐約洋基 隊在紐約市 主場，紐約大都會 隊在威斯康辛州密爾瓦基客場，不約而同地逆轉勝出。

紐約洋基隊戰績88勝58負，於9月20日晚間在自己主場出戰戰績55勝92敗的匹茲堡海盜隊，4萬157名球迷興奮捧場，雙方在前3局都沒有得分，海盜隊於第4局上以犧牲高飛球先馳得點，並且於第7局和第8局上分別擊出右外野陽春和中外野3分全壘打，以8：4超前。

然而後攻的洋基隊在第9局反攻得到5分，終場以9比8逆轉高奏凱歌，完成球隊在本季第36次反敗為勝。現年30歲的第1棒外野手賈吉（Aaron James Judge）在第9局關鍵時刻在沒人出局1好球3壞球時，揮出左中外野方向430英呎遠全壘打，這是他在例行賽季第60轟123次得分和第128打點，也是自從2016年8月13日加入大聯盟以來，累積的第218支全壘打525次得分和第494打點，繼續改寫他7個球季單季最多轟的紀錄。

賈吉這支及時雨，有助洋基隊繼續在MLB美聯東區小組領先，並且使得球隊在主場有51勝22負的戰績。洋基隊在本季已經出賽147場，上個球季全隊戰績是92勝70負；賈吉在這個節骨眼手感強棒子燙，正是球隊和球迷所樂見。賈吉是否能夠把握接下來5場機會，在主場改寫美聯單季全壘打紀錄，以及是否恰巧在對抗波士頓紅襪隊時締造歷史，這是各地職棒迷的懸念。

洋基隊第5棒指定打擊史丹頓（Giancarlo Cruz-Michael Stanton）在遭到三振3次之後，於第9局在沒人出局2好球2壞球時，揮出左外野方向410英呎遠4分滿壘全壘打，成為雙方比分逆轉的關鍵。他曾於2017年球季效力邁阿密馬林魚隊時，單季累積59轟。

紐約大都會隊戰績94勝55負，剛於19日晚間篤定晉級季後賽，該隊於9月20日晚間開拔到密爾瓦基客場對壘戰績78勝69敗的釀酒人隊，2萬6319名球迷進場，雙方在第1局和第9局都沒有得分，釀酒人隊於第2局下以3支安打先馳得點，並且於第5局和第8局下分別擊出一壘安打得分，可惜遭到對手狂轟猛炸，終局以5：7棄械。

現年27歲的大都會隊第4棒一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso），本季至今全勤，在第6局1人出局1好球1壞球時，揮出左中外野方向425英呎遠3分全壘打，這是他在例行賽季第37轟84次得分和第121打點。

27歲的第3棒游擊手林多（Francisco Miguel Lindor）本季至今也是全勤，則是在第7局2人出局時，揮出左中外野方向413英呎遠4分滿壘全壘打，這是他在例行賽季第25轟92次得分和第99打點。