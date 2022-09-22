我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

場邊人語／同城異場 逆轉勝仗

彭廣揚

都是憑藉一支滿壘全壘打；紐約洋基隊在紐約市主場，紐約大都會隊在威斯康辛州密爾瓦基客場，不約而同地逆轉勝出。

紐約洋基隊戰績88勝58負，於9月20日晚間在自己主場出戰戰績55勝92敗的匹茲堡海盜隊，4萬157名球迷興奮捧場，雙方在前3局都沒有得分，海盜隊於第4局上以犧牲高飛球先馳得點，並且於第7局和第8局上分別擊出右外野陽春和中外野3分全壘打，以8：4超前。

然而後攻的洋基隊在第9局反攻得到5分，終場以9比8逆轉高奏凱歌，完成球隊在本季第36次反敗為勝。現年30歲的第1棒外野手賈吉（Aaron James Judge）在第9局關鍵時刻在沒人出局1好球3壞球時，揮出左中外野方向430英呎遠全壘打，這是他在例行賽季第60轟123次得分和第128打點，也是自從2016年8月13日加入大聯盟以來，累積的第218支全壘打525次得分和第494打點，繼續改寫他7個球季單季最多轟的紀錄。

賈吉這支及時雨，有助洋基隊繼續在MLB美聯東區小組領先，並且使得球隊在主場有51勝22負的戰績。洋基隊在本季已經出賽147場，上個球季全隊戰績是92勝70負；賈吉在這個節骨眼手感強棒子燙，正是球隊和球迷所樂見。賈吉是否能夠把握接下來5場機會，在主場改寫美聯單季全壘打紀錄，以及是否恰巧在對抗波士頓紅襪隊時締造歷史，這是各地職棒迷的懸念。

洋基隊第5棒指定打擊史丹頓（Giancarlo Cruz-Michael Stanton）在遭到三振3次之後，於第9局在沒人出局2好球2壞球時，揮出左外野方向410英呎遠4分滿壘全壘打，成為雙方比分逆轉的關鍵。他曾於2017年球季效力邁阿密馬林魚隊時，單季累積59轟。

紐約大都會隊戰績94勝55負，剛於19日晚間篤定晉級季後賽，該隊於9月20日晚間開拔到密爾瓦基客場對壘戰績78勝69敗的釀酒人隊，2萬6319名球迷進場，雙方在第1局和第9局都沒有得分，釀酒人隊於第2局下以3支安打先馳得點，並且於第5局和第8局下分別擊出一壘安打得分，可惜遭到對手狂轟猛炸，終局以5：7棄械。

現年27歲的大都會隊第4棒一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso），本季至今全勤，在第6局1人出局1好球1壞球時，揮出左中外野方向425英呎遠3分全壘打，這是他在例行賽季第37轟84次得分和第121打點。

27歲的第3棒游擊手林多（Francisco Miguel Lindor）本季至今也是全勤，則是在第7局2人出局時，揮出左中外野方向413英呎遠4分滿壘全壘打，這是他在例行賽季第25轟92次得分和第99打點。

洋基 大都會 紐約市

上一則

史丹福開學啦 谷愛凌戴紅色頭巾 新鮮人青春洋溢

下一則

NBA／種族歧視、仇女惹眾怒 太陽老闆被迫賣球隊

延伸閱讀

MLB／敲出60轟當下 賈吉氣自己：怎麼不早一點

MLB／敲出60轟當下 賈吉氣自己：怎麼不早一點
MLB／天使進不了季後賽 大谷MVP絆腳石？

MLB／天使進不了季後賽 大谷MVP絆腳石？
MLB／賈吉敲第60轟追平貝比魯斯 引爆洋基單局5分逆轉

MLB／賈吉敲第60轟追平貝比魯斯 引爆洋基單局5分逆轉
MLB／賈吉「轟」狂 隊友：別吵了，他就是今年美聯MVP

MLB／賈吉「轟」狂 隊友：別吵了，他就是今年美聯MVP

熱門新聞

美國男子滑冰選手馬里寧（左）在今年1月的美國花式滑冰錦標賽獲得第二名。他14日在美國秋季國際經典賽中完成世界首次的四圈半迴轉跳。（美聯社）

滑冰／世界首次 美17歲新星馬里寧成功做出四圈半迴轉跳

2022-09-15 09:14
洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔。（取材自推特）

MLB罕見意外 打者還在準備 竟被捕手回傳球K中頭盔退場

2022-09-18 00:04
費德勒宣布退休。（路透）

「瑞士特快車」到站 網壇天王費德勒宣布退休

2022-09-15 09:44
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
有著「空手道小清新」之稱的文姿云。（取材自文姿云Instagram）

「空手道小清新」文姿云秀裸背 一整排OK繃網友喊心疼

2022-09-17 03:15
谷愛凌帶著媽媽與姥姥參加史丹福開學典禮。（取材自Instagram）

史丹福開學啦 谷愛凌戴紅色頭巾 新鮮人青春洋溢

2022-09-22 00:20

超人氣

更多 >
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息