場邊人語／百勝雄師 道奇正是

●洛杉磯道奇 隊於9月17日在北加州甲骨文 球場（Oracle Park）進行例行賽季第144場賽事第104次夜戰和第77次埠外征戰，共擊出13支安打以7比2技壓舊金山 巨人隊，高奏凱歌成為MLB本季率先榮獲100場勝利的球隊。

道奇隊當天晚間6時6分起，由現年26歲、來自墨西哥的王牌左投烏力亞斯（Julio Cesar Urías）先發，在4萬171名球迷捧場之下，挑戰來自舊金山的巨人隊獲勝；巨人隊和道奇隊互為瑜亮情節的對手，道奇隊在賽前對抗道奇隊戰績是1261勝1274負17和，在甲骨文球場出賽，道奇隊歷年戰果為101勝102敗，本季雙方由5月3日起交兵，6月10日開始在甲骨文球場對壘，道奇隊本來5勝3敗。17日客場再添一勝，是道奇隊自從6月12日以來，第6次到舊金山踢館成功。

除了道奇隊達到100勝場之外，巨人隊在本季已經動員62名球員上陣；在大聯盟只有辛辛那提紅人隊和洛杉磯天使隊可以相提並論。

烏力亞斯當晚使用98球、其中65個好球，完成6局任務，被揮出5支安打1支全壘打，丟失兩分有1分責失，飆出8次三振有1次四壞球；他從6月19日擊敗克里夫蘭守護者隊後，最近16場先發投出14勝1敗，成為國聯第2位擁有17勝戰績的投手，只落後亞特大勇士隊右投手萊特（Kyle Hardy Wright）的18勝，場均防禦率2.27則是MLB所有投手之中最佳。

他於2016年5月27日在大聯盟亮相，上個球季戰績20勝3負領先群倫，本球季以先發身份至今出賽28場158.2局，戰績17勝7敗，遭擊出114支安打21支全壘打，失掉48分和40分責失，送出152次三振和37次四壞球保送，沒有暴投。

道奇隊最近10年連續10個球季闖進季後賽，1次年度總冠軍，並且在2017（104勝）、2019（106勝）、2021（106勝）和今年（100+勝）的勝場次數都達到3位數；道奇隊本季第144次出賽就拿到百勝，是自2001年西雅圖水手隊在第140場就奪得百勝（例行賽季116勝46敗）之後，21年以來大聯盟首支球隊以最快速度單季突破百勝。

當年27歲的日本籍右外野手鈴木一朗（Ichiro Suzuki）正在水手隊中。

MLB例行賽季將於10月5日結束，30支球隊12個季後賽名額已有道奇隊、休士頓太空人隊卡位，確定置身局外的球隊是底特律老虎、奧克蘭運動家隊、華盛頓國民隊、邁阿密馬林魚隊、芝加哥小熊隊、辛辛那提紅人隊、匹茲堡海盜隊和坎薩斯皇家隊。