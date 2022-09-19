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場邊人語／收拾殘局 揮之難去

彭廣揚

波士頓紅襪隊此刻著眼未來，只是因為諸事不堪入目。 

來自坎薩斯的皇家隊，9月17日以9比0完封波士頓紅襪隊。紅襪隊完成本球季第145場賽事，戰績70勝75負。該隊目前在美國職棒大聯盟 (MLB) 美國聯會東區小組敬陪座，沒有任何可能取得季後賽的資格，而且在主場接戰73次只有34次報捷。 

坎薩斯皇家隊戰績57勝88負，是於9月17日下午4時10分起，在麻州客場挑戰最近19次出賽9場見負的紅襪隊，在3萬4925名球迷捧場下，客隊在第3局上先馳得點，第5、第6和第8局都有得分，全場擊出15支安打，有一次失誤。 

在這個球季，紅襪隊先馳得點的戰績是47勝30敗，而該隊讓對手率先進分的戰機則是24勝45敗。從8月25日起，紅襪隊連續出賽20次，場均有9.8次安打和5.1次得分，然而當天只有6支安打沒有得分。 

紅襪隊在9月16日晚間和現年31歲的候補捕手普拉維基 (Kevin Jeffrey Plawecki) 互道珍重，並且決定啟用2名新秀。他自從加入大聯盟8個球季以來，主要代表紐約大都會隊和紅襪隊，在此之前，累積有7個球季在小聯盟征戰經驗。 

普拉維基來自伊利諾州，右投右打，一直是原紅襪隊當家捕手，來自波多黎各的瓦茲蓋斯(Christian Rafael Vázquez)的替換，在大聯盟已經出賽446場比賽，1415次打席有1257次打數，共擊出295支安打63次二壘安打3次三壘安打22支全壘打，得到119分和有136分打點，還有274次遭到三振和119次四壞球保送，場均打擊率 .235。 

當天也是台灣旅美球員張育成 (Yu-Cheng Chang) 首次穿著紅襪隊球衣登場，職司游擊手，擔任第8棒打擊，沒有安打卻有1次遭到三振，也獲得1次四壞球保送和1次殘壘。 

紅襪隊當天日戰是由現年42歲，身高6呎5吋的左投手希爾（Rich Hill）先發，以93球數(60次好球)主投5.1局，面對打者22次，遭到對手擊出8支安打還好沒有全壘打，有4次責任失分，送出4次三振沒有四壞球保送，場均防禦率4.70，於是承擔本季第7次敗責。  

 

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