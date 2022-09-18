場邊人語／新秀強打 還是白搭

同樣是90，勝負之間落差太大。

美國職棒大聯盟(MLB)紐約大都會 隊於9月16日晚間7時11分起，於紐約市花旗球場(Citi Field)，迎戰來自賓州的匹茲堡海盜隊，以4：3擊敗客隊，成為大聯盟在本球季除了洛杉磯道奇隊、休士頓太空人 隊之外，第3支隊伍例行賽季勝場至少有91次。

而且海盜隊的戰績55勝90負，成為奧克蘭 運動家隊和華盛頓國民隊之外，第3支隊伍例行賽季敗仗至少有90次。

大都會隊是於第3局下先馳得點，到第4局下，體重270磅的第6棒指定打擊沃格巴克(Daniel Vogelbach)在2人出局沒有人占壘1壞球時，擊出中外野方向399英呎遠的全壘打；這是他在本季第17次開轟；他是於7月22日才由海盜隊交易到大都會隊。

沃格巴克來自佛羅里達州奧蘭多，1次入選全明星，右投左打，在大聯盟已經出賽456場比賽，1523次打席有1276次打數，共擊出275支安打49次二壘安打1次三壘安打66支全壘打，得到171分和有185分打點，還有383次遭到三振和238次四壞球保送，場均打擊率達到 .216。

現年23歲，來自多明尼加，還沒有當選過全明星的海盜隊第1棒游擊手克魯茲(Oneil Cruz)在比賽第8局上也有左外野全壘打。他也在本季已經出賽72場比賽，有300次打席有281次打數，共擊出60支安打9次二壘安打4次三壘安打16支全壘打，得到60分和有48分打點，還有110次遭到三振和18次四壞球保送，場均打擊率達到 .221。

大都會隊當晚調派現年34歲的右投手沃克(Taijuan Emmanuel Walker)先發，他在本季出賽26場比賽142局，戰績12勝4敗，遭到擊出127支安打13支全壘打，失掉56分和有54次責任失分，送出111次遭到三振和40次四壞球保送，場均防禦率達到 3.42。

主隊當晚還調派現年28歲，來自波多黎各的右投手狄亞茲(Edwin Orlando Díaz)以17球數直接承擔終結任務，第30次救援成功。他在本季參賽56場56.2局，有45次終結比賽，為大聯盟各隊完成終結任務比較多者。目前戰績2勝1敗，遭到擊出33支安打3支全壘打，失掉9分和有9次責任失分，送出107次遭到三振和18次四壞球保送，場均防禦率為1.43。

先發穩、打擊準、代跑肯，加上終結狠，這是大都會隊目前追求的勝利方程式。