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場邊人語／護者攻城 天使不成

彭廣揚

克里夫蘭守護者隊經歷8個球季和1次更換隊名，始終是洛杉磯天使隊最頭疼的客場；天使隊總共東征走訪21次，只有1次凱旋而歸，而且最近10場連續失利。

擁有強打中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）以及來自日本的「二刀流」大谷翔平的洛杉磯天使隊，9月14日下午在俄亥俄州以3比5輸給克里夫蘭守護者隊，累積戰績61勝82負，不僅連續第7個球季勝率未達5成，連續8個球季和季後賽無緣，是自1980年球季取得65勝95負的戰績以來，成績單最難堪的一次。

此外，北美地區所有的職業棒球、籃球、冰上曲棍球和美式足球的現役隊伍之中，天使隊是連續輸多贏少球季的次數最多球隊。

天使隊已經於8月23日宣布，聘請專業財務專家探討球隊轉讓的可能性。曾經有意購買洛杉磯道奇職棒隊、目前擁有洛杉磯時報的黃馨祥醫生（Dr. Patrick Soon-Shiong）是可能的買家。

天使隊成軍至今62個球季，10次躋身季後賽，1次榮獲大聯盟年度總冠軍。球隊曾經4次更改名稱，2016年起由洛杉磯安納罕天使隊（Los Angeles Angels of Anaheim）改為洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels）之後，至今對於季後賽是望眼欲穿。

守護者隊於第2局下以一支左中外野全壘打首開紀錄；天使隊擔任第1棒的左外野手莫尼亞克（McKenzie Matthew Moniak），在第3局上半擊出2分右外野方向395英呎遠的全壘打，將比分變成為2：1，這是他在本球季第3轟。

擔任守護者隊第3棒、來自多明尼加的三壘手拉米瑞茲（José Enrique Ramírez）在比賽進行到第8局下，無人出局1人在壘1好球3壞球時，擊出關鍵性質的2分右中外野方向398英呎遠的全壘打，逆轉一路落後的形勢，結場就以2分之差逼使天使隊稱臣。

拉米瑞茲即將年滿30歲，在大聯盟出戰10個球季，4次當選全明星，是克里夫蘭球迷心中最有價值球員，曾有7個球季每季至少有雙位數全壘打。他只穿過印地安人和守護者隊球衣，累積出賽1117場，4620個打席有4067個打數，共擊出1134支安打190支全壘打，得到686分和651打點，還有560次遭到三振和463次四壞球保送，場均打擊率.279。他在當天午後擔任開路先鋒，被三振2次，然而擊出2支安打得到1分有2個打點，場均打擊率.282。

天使 洛杉磯 季後賽

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