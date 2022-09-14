場邊人語／連續七轟 個人搶攻

職棒揮出全壘打不容易，連續7次出賽都擊出全壘打更不多見。

效力洛杉磯天使 隊的中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）以及擔任第5棒的三壘手達菲（Matthew Michael Duffy），在客場比賽進行到第4局上和第5局上時，先後擊出2分左中外野方向384英呎遠的全壘打以及中外野方向422英呎遠的2分全壘打，但終場還是以5比4向克里夫蘭守護者隊稱臣。

這是達菲本球季首支全壘打，也是楚奧特本球季的第35支紅不讓，以及連續第7場有全壘打表現。大聯盟的個人連續揮出全壘打的紀錄，是1956年由左投左打、代表匹茲堡海盜隊的一壘手朗格（Richard Dale Long）創下的八連轟。已經入列名人堂的中外野手小葛瑞菲（George Kenneth Griffey）曾經代表西雅圖水手隊於1993年球季締下七連轟紀錄。

楚奧特剛滿31歲，在大聯盟出戰12個球季，10次當選全明星，已經3度當選聯盟年度最有價值球員，有7個球季每季至少有30支全壘打。他只穿過天使隊球衣，累積出賽1388場，6076個打席有5021個打數，共擊出1521支安打288支二壘安打51支三壘安打345支全壘打，得到1039分和885打點，還有1334次遭到三振和910次四壞球保送，場均打擊率.303。他當晚擔任第2棒打擊，擊出1支安打得到1分有2個打點，場均打擊率.279。

楚奧特是最近5年以來，又見一位美聯球員單季演出七連轟；當年交力多倫多藍鳥隊的古巴籍指定打擊莫拉萊斯（Kendrys Morales），於2018年球季8月19日到26日之間曾經留下七連轟佳績。當年效力辛辛那提紅人隊的加拿大籍一壘手瓦托（Joseph Daniel Votto）於2021年7月24日到30日之間，曾經也有過七連轟成績。

洛杉磯天使隊屬於MLB美聯西區小組，戰績61勝79敗，自9月12日晚間起於俄亥俄州 克里夫蘭的前進球場（Progressive Field）挑戰目前領先美聯中區小組、戰績73勝65敗的守護者隊，經過3小時8分鐘的對壘，在僅有1萬2461名球迷觀賞下輸球，苦吞本季客場第40場失利。