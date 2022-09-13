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場邊人語／騎兵呼嘯 終於逐鳥

彭廣揚

雖然戰績還好，但其實所處地位並不夠好。

正在積極角逐MLB美聯外卡資格的多倫多藍鳥隊，戰績78勝60敗，於9月11日午後走訪德州阿靈頓的「全球人壽保險」球場（Globe Life Field），挑戰來自美聯西區小組戰績59勝79敗的德州遊騎兵隊，前美國總統小布希（George Walker Bush）伉儷到場欣賞。經過3小時17分鐘對壘，吸引2萬984名球迷觀賞，遊騎兵隊終場以4：1勝出。

在此之前，藍鳥隊被視為是擅長在客場出賽勝出的隊伍；最近16次他鄉作客有14次凱旋，勝率達到87.5%。

這是遊騎兵隊本球季第60場勝利，目前距離例行球季結束還有23場賽事；在2021年球季，該隊在完成162場賽程之後才拿到60勝。

目前大聯盟季後賽搶座位的形勢，在美聯小組賽方面，休士頓太空人隊、紐約洋基隊和克里夫蘭守護者隊幾乎篤定晉級；至於坦帕灣光芒隊、藍鳥隊和西雅圖水手隊糾纏不斷。洋基隊、太空人隊、藍鳥隊和遊騎兵隊，恰巧各隊都擁有4名球員本季至少擊出20支全壘打。

來自加拿大東部的多倫多藍鳥隊全場擊出7支安打，過去連續12場賽事每場至少得到4分；當天對手則有9支安打2支全壘打，比賽進行到第3局下時，由遊騎兵隊第4棒指定打擊、來自古巴的外野手賈西亞（José Adolis García）擊出左外野方向406英呎遠2分的全壘打；第8局下遊騎兵隊第7棒、來自多明尼加的中外野手塔瓦拉斯（Leody Taveras）擊出右外野方向378英呎遠的陽春全壘打，終場以3分擊退來訪藍鳥隊。

當天主隊調派現年31歲、已有10次勝投紀錄、來自委內瑞拉的左投培瑞茲（Martín Pérez）率先登板。他於2012年6月27日在大聯盟亮相，當選過1屆全明星。他本季出賽28場比賽主投172局，戰績11勝6敗，遭擊出154支安打11支全壘打，失掉60分，其中53分責失，送出156次三振和57次四壞球保送，有5次觸身球6次暴投，場均防禦率2.77。

他在這場日戰擔任例行賽季第28次先發，主投6局，以97球數59個好球面對25席打者，遭擊出6支安打沒有全壘打，責失1分，送出7次三振2次四壞球保送。他本球季有14次先發參加日戰，其中10次取勝。

藍鳥隊從9月12日起，連續4場遭遇光芒隊。

太空人 德州 洋基

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