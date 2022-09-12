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場邊人語／新秀出頭 榮景看透

彭廣揚

在球季關鍵時刻不進則退，是大意還是詫異？

美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會東區小組的戰情，9月9日發生驚人變化，原來領先的紐約大都會隊於佛羅里達州客場以3：6輸給邁阿密馬林魚隊，而志在衛冕年度總冠軍的亞特蘭大勇士隊，卻於華盛頓州西雅圖客場以6：4奏捷，勇士隊87勝51負，本球季首次在小組單獨領跑。 

勇士隊由2018年球季開始，連續稱王東區小組4次，是大聯盟小組冠軍紀錄保持者。 

勇士隊自從1977球季以來，只和代表美國聯會西區小組的西雅圖水手隊對壘過17次，戰績8勝9負，這樣次數偏少的賽程安排，和同一期間勇士隊和屬於美國聯會東區小組的波士頓紅襪隊，交手過84次紀錄無法共舉。 

大聯盟為了糾正這項賽程缺失，已經決定安排勇士隊於2023年5月19日到21日，在主場迎戰水手隊；這將是兩支球隊首次連續兩年對陣。 

勇士隊近期表現特別搶眼，由6月2日以來，戰績63勝24敗，贏球率.724；而洋基隊同期的戰績是如取得小組領先地位。 

勇士隊本球季韌性堅強，其實和兩位年輕新秀好投和強打有關，他們兩人也都是國家聯會年度新人獎項(Rookie of the Year)熱門的候選人。 

現年23歲的右投手史泰德(Spencer Robert Strider)，是克萊門森大學校友，2021年10月1日才在大聯盟亮相，在本季出賽29場(18次先發)比賽120.2局，目前戰績10勝4敗，遭到擊出76支安打6支全壘打，失掉38分和有36次責任失分，送出183次三振和41次四壞球保送，有3次觸身球6次暴投，場均防禦率2.69。 

左投左打，現年21歲的中外野手哈里斯(Michael Machion Harris II)，來自喬治亞州，是於2022年5月28日在大聯盟亮相；至今出賽過91場比賽，348次打席有327次打數，共擊出102支安打24次二壘安打2次三壘安打16支全壘打，得到63分和有52打點，還有85次遭到三振和16次四壞球保送，場均打擊率.230。在9月10日夜戰之前，他已經連續15次每場都有安打，是國家聯會記錄最佳者。 

回想從2011年7月17日到8月6日，勇士隊新秀一壘手弗里曼(Frederick Charles Freeman)曾經創寫連續20次出賽都有安打的紀錄。弗里曼如今32歲，效力於洛杉磯道奇隊，已經6次當選全明星。

勇士 西雅圖 大都會

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