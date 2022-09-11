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場邊人語／你爭我搶 賽程夠嗆

彭廣揚

美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會中區小組的戰情，正牽動著整個聯會和大聯盟的季後賽出現形勢。 

說得明白些，小組成員底特律老虎隊和坎薩斯皇家隊距離季後很遠，克里夫蘭守護者隊、明尼蘇達雙城隊和芝加哥白襪隊，各隊之間你爭我奪的形勢一直進行到10月5日，特別是從9月9日到19日之間的11天之間，守護者隊和雙城隊排定對壘8次。 

守護者隊和雙城隊例行賽季由5月13日起，排定對壘19次，當晚是第12次交鋒。在此之前，雙城隊是以61：45的得分差領先守護者隊。

來自加拿大的右投手關崔爾(Cal Paul Quantrill)，於9月9日晚間8時26分起，代表戰績70勝65負的守護者隊，於明尼蘇達州的客場(Target Field)，面對戰績6967雙城隊，經過3小時36分鐘(包括1小時16分延遲)的對壘，終場是以7：6勝出。 

這是他得職棒生涯第70次先發，他在本季第27次先發，第12次拿到勝投。 

關崔爾在開賽之前，由7月11日起，已經先發11次63.1局，連續7次拿到勝投，送出46次三振和15次四壞球，場均防禦率3.13。 

守護者隊在第1局上就先馳得點，全場共擊出15支安打，在第5局結束時就以7：2領先。關崔爾在這場夜戰主投5局，以96球數(其中61次好球)面對打者24次，遭到擊出9支安打沒有全壘打，失掉2分其中有1次責任失分，送出7次三振1次四壞球保送，場均防禦率3.50。 

守護者隊向以堅固防守著稱，並且倚仗穩定的救援部隊；然而當晚幾乎砸鍋，在先發退場後接著動用4名投手中繼和1名投手負責終結，才造成本季第70次在主場參賽的雙城隊，自從4月23日以來，首次在小組列名第3。 

雙城隊在第5局下才得分，全場共擊出14支安打，先發登板的是現年29歲的右投手邦迪(Dylan Matthew Bundy)，他在這場夜戰只主投4.2局，以94球數(其中64次好球)面對打者25次，遭到擊出12支安打3次全壘打，失掉7分其中每次都是責任失分，送出1次三振沒有四壞球保送，場均防禦率4.68。在此之前，邦迪連續6次先發都成功地將對手的得分控制在2分之內。

皇家 季後賽 明尼蘇達州

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