場邊人語／指關難過 笑納勝果

投手的五指官難以闖過，只有眼睜睜地看著對手享受戰果。

來自北加州 ，效力於MLB 密爾瓦基釀酒人隊的右投柏恩斯（Corbin Brian Burnes），於9月8日午後於威斯康辛州主場American Family Field迎戰舊金山巨人隊，經過2小時20分鐘的對壘，終場以2：1勝出。這是柏恩斯本季第10次先發勝投。

他於2018年7月10日才在大聯盟亮相，在職棒5個球季之中，已經當選過2屆全明星，贏過1次國聯年度最佳投手獎。他本季出賽28場主投172局，目前戰績10勝6敗，遭擊出122支安打56支全壘打，失掉63分有56分責失，送出214次三振和46次四壞球保送，有12次觸身球10次暴投，場均防禦率2.93。

釀酒人隊在球季最後26場賽事有20場在主場進行。柏恩斯的開門紅意義大，有助球隊和費城 費城人隊和聖地牙哥教士隊爭奪國聯最後的外卡席位。

雖然柏恩斯的近況並不理想，他本季出賽場數和累積三振次數在大聯盟都是名前茅。隸屬MLB美聯紐約洋基隊的右投柯爾（Gerrit Alan Cole）表現搶眼，他本季出賽28場比賽主投171.1局目前戰績11勝7敗，遭擊出132支安打24支全壘打，失掉63分有61分責失，送出218次三振和42次四壞球保送，有2次觸身球2次暴投，場均防禦率3.20。

柏恩斯現年27歲，是2021年例行賽季國聯最有價值得球員，他的場均防禦率和9局三振次數在大聯盟都是名前茅。他上個賽季出賽28場主投167局戰績11勝5敗，遭擊出123支安打7支全壘打，失掉47分有45分責失，送出234次三振和34次四壞球保送，有6次觸身球5次暴投，場均防禦率2.43。

釀酒人隊當天下午以逸待勞迎戰舟車勞頓的巨人隊；巨人隊不僅是從洛杉磯連夜趕到，而且賽程還是單日雙重賽。柏恩斯在日戰主投8局，以100球數、其中73個好球面對27席打者，遭擊出3支安打沒有全壘打，失掉1分是責失，送出14次三振沒有四壞球保送，場均防禦率2.93。

柏恩斯曾經創下21場賽事每場至少10次三振的紀錄，他上球季有8次出賽每場至少10次三振，而在這個賽季，已有9次先發每場至少10次三振對方的紀錄。