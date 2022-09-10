場邊人語／指關難過 笑納勝果
投手的五指官難以闖過，只有眼睜睜地看著對手享受戰果。
來自北加州，效力於MLB密爾瓦基釀酒人隊的右投柏恩斯（Corbin Brian Burnes），於9月8日午後於威斯康辛州主場American Family Field迎戰舊金山巨人隊，經過2小時20分鐘的對壘，終場以2：1勝出。這是柏恩斯本季第10次先發勝投。
他於2018年7月10日才在大聯盟亮相，在職棒5個球季之中，已經當選過2屆全明星，贏過1次國聯年度最佳投手獎。他本季出賽28場主投172局，目前戰績10勝6敗，遭擊出122支安打56支全壘打，失掉63分有56分責失，送出214次三振和46次四壞球保送，有12次觸身球10次暴投，場均防禦率2.93。
釀酒人隊在球季最後26場賽事有20場在主場進行。柏恩斯的開門紅意義大，有助球隊和費城費城人隊和聖地牙哥教士隊爭奪國聯最後的外卡席位。
雖然柏恩斯的近況並不理想，他本季出賽場數和累積三振次數在大聯盟都是名前茅。隸屬MLB美聯紐約洋基隊的右投柯爾（Gerrit Alan Cole）表現搶眼，他本季出賽28場比賽主投171.1局目前戰績11勝7敗，遭擊出132支安打24支全壘打，失掉63分有61分責失，送出218次三振和42次四壞球保送，有2次觸身球2次暴投，場均防禦率3.20。
柏恩斯現年27歲，是2021年例行賽季國聯最有價值得球員，他的場均防禦率和9局三振次數在大聯盟都是名前茅。他上個賽季出賽28場主投167局戰績11勝5敗，遭擊出123支安打7支全壘打，失掉47分有45分責失，送出234次三振和34次四壞球保送，有6次觸身球5次暴投，場均防禦率2.43。
釀酒人隊當天下午以逸待勞迎戰舟車勞頓的巨人隊；巨人隊不僅是從洛杉磯連夜趕到，而且賽程還是單日雙重賽。柏恩斯在日戰主投8局，以100球數、其中73個好球面對27席打者，遭擊出3支安打沒有全壘打，失掉1分是責失，送出14次三振沒有四壞球保送，場均防禦率2.93。
柏恩斯曾經創下21場賽事每場至少10次三振的紀錄，他上球季有8次出賽每場至少10次三振，而在這個賽季，已有9次先發每場至少10次三振對方的紀錄。
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