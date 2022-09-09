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場邊人語／屢創新績 紅雀美技

彭廣揚

身經百戰，紀錄值得稱讚。

MLB國聯中區小組以戰績80勝56敗領先群倫的聖路易紅雀隊，9月7日晚間於密蘇里州聖路易的布許球場（Busch Stadium）迎戰國聯東區小組戰績48勝88敗的華盛頓國民隊，經過3小時18分鐘的對壘，在3萬4715名球迷驚呼之下，第9局下連得5分，終場以6比5逆轉險勝。

國民隊面對紅雀隊，前8局以5比1領先；大聯盟原有紀錄是任何球隊只要在進入第9局下時領先對手至少4分，捷報次數高達817次。國民隊惜敗是首見的翻轉紀錄。

這是紅雀隊本季第70次主場出賽；該隊成軍141年，31次晉級季後賽11次榮獲大聯盟年度總冠軍榮銜；該隊最近一次在大聯盟封王是2011年10月28日擊敗德州遊騎兵隊。

紅雀隊目前在國聯季後賽名列第3種子；經過136場賽事，和對手得分差為666比531，以135勝分差在大聯盟名列第3，僅次於洛杉磯道奇隊的294聖分差和亞特蘭大勇士隊的156勝分差。

來自哥倫比亞的33歲左投昆塔納（José Guillermo Quintana），於9月6日晚間對抗國民隊時為本季第27次先發，成為第一位自1912年來在球季7次先發登板每場責失都不超過2分的紅雀隊投手。

而剛剛歡慶41歲生日、生於喬治亞州的右投韋恩萊特（Adam Parrish Wainwright） ，與來自波多黎各的40歲捕手莫里納（Yadier Benjamin Molina）搭配，15年間已經有323場作戰和1811次三振紀錄。大聯盟紀錄是1963年到1975年之間創下的324場和1876次三振紀錄。

至於來自多明尼加、11當選全明星的42歲普荷斯（Jose Alberto Pujols）已在大聯盟參賽3057場，累積12962個打席有11351個打數，共擊出3364支安打683支二壘安打16支三壘安打695支全壘打，得到1901分和有2193打點，還有1391次遭到三振和1367次四壞球保送，場均打擊率.296。他是MLB史上第2位能夠達成連續10個賽季每季都有30支二壘打、3成打擊率、30支全壘打和103分打點以上的球星。

普荷斯曾經效力於國聯和美聯，歷年來由451名不同投手中揮出695支全壘打，其中有496次由右投揮出；這些年來，他先後在40處球場開轟，其中以紅雀隊的主場119次最多。大聯盟的30支球隊都曾遭他轟擊過。

他代表紅雀隊共揮出461支全壘打，身在國聯時累積473支全壘打，擔任第3棒打擊時共敲出504支紅不讓。

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