場邊人語／兩人三轟 天使凌空

效力於洛杉磯天使 隊的中野手楚奧特（Michael Nelson Trout）以及擔任指定打擊的大谷翔平 （Shohei Ohtani），在主場比賽進行到第3局、第5局和第7局時，先後擊出2分右中外野方向382英呎遠的全壘打、左外野方向416英呎遠的陽春全壘打，以及左外野方向416英呎遠的陽春全壘打，終場以10，ㄠ0輕鬆擊退來訪的底特律老虎隊。

這是大谷翔平本球季第31支和32支紅不讓，第6次單場賽事出現不只一次全壘打。當晚也是楚奧特本季第30轟。在天使隊隊史上，這是首次出現同一球季有兩名球員都至少擊出30次全壘打，更特別的是，他們兩人都有著MLB美聯「年度最有價值球員」的榮銜。

2020年9月5日在主場，天使隊夜戰休士頓太空人 隊，楚奧特於第3局下揮出生涯第300支全壘打。

楚奧特現年31歲，在大聯盟出戰12個球季，10次當選全明星，有7個球季每季至少有30支全壘打。他代表天使隊出賽1383場比賽，6054個打席有5001個打數，共擊出1514支安打287支二壘安打51支三壘安打340支全壘打，得到1033分和有876打點，還有1329次遭到三振和908次四壞球保送，場均打擊率.303。他當晚擔任第2棒打擊，擊出3支安打得到3分有1個打點，場均打擊率.275。

天使隊屬於MLB美聯西區小組，目前戰績58勝76敗，9月5日晚間於南加州橘郡的天使球場（Angel Stadium）迎戰來自美聯中區小組、戰績僅51勝83敗的勇士隊，經過2小時53分鐘的對壘，在1萬9518名球迷觀賞下，終場雖然勝出，但距離季後遙遠。

大谷翔平來自日本，現年28歲，是大聯盟僅見的「二刀流」，擁有難以置信地單季至少30支全壘打，並且至少10場以上勝投的紀錄。

他在大聯盟出戰5個球季，2次當選全明星，有4個球季每季至少有18支全壘打。他代表天使隊出賽539場比賽，2161個打席有1882個打數，共擊出500支安打94支二壘安打21支三壘安打125支全壘打，得到314分和有332打點，還有585次遭到三振和254次四壞球保送66次盜壘成功，場均打擊率.266。

他當晚擔任第3棒打擊，擊出3支安打，包括2支全壘打和1支二壘安打，得到3分有3個打點，場均打擊率.270。