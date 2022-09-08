我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

場邊人語／兩人三轟 天使凌空

彭廣揚

效力於洛杉磯天使隊的中野手楚奧特（Michael Nelson Trout）以及擔任指定打擊的大谷翔平（Shohei Ohtani），在主場比賽進行到第3局、第5局和第7局時，先後擊出2分右中外野方向382英呎遠的全壘打、左外野方向416英呎遠的陽春全壘打，以及左外野方向416英呎遠的陽春全壘打，終場以10，ㄠ0輕鬆擊退來訪的底特律老虎隊。

這是大谷翔平本球季第31支和32支紅不讓，第6次單場賽事出現不只一次全壘打。當晚也是楚奧特本季第30轟。在天使隊隊史上，這是首次出現同一球季有兩名球員都至少擊出30次全壘打，更特別的是，他們兩人都有著MLB美聯「年度最有價值球員」的榮銜。

2020年9月5日在主場，天使隊夜戰休士頓太空人隊，楚奧特於第3局下揮出生涯第300支全壘打。

楚奧特現年31歲，在大聯盟出戰12個球季，10次當選全明星，有7個球季每季至少有30支全壘打。他代表天使隊出賽1383場比賽，6054個打席有5001個打數，共擊出1514支安打287支二壘安打51支三壘安打340支全壘打，得到1033分和有876打點，還有1329次遭到三振和908次四壞球保送，場均打擊率.303。他當晚擔任第2棒打擊，擊出3支安打得到3分有1個打點，場均打擊率.275。

天使隊屬於MLB美聯西區小組，目前戰績58勝76敗，9月5日晚間於南加州橘郡的天使球場（Angel Stadium）迎戰來自美聯中區小組、戰績僅51勝83敗的勇士隊，經過2小時53分鐘的對壘，在1萬9518名球迷觀賞下，終場雖然勝出，但距離季後遙遠。

大谷翔平來自日本，現年28歲，是大聯盟僅見的「二刀流」，擁有難以置信地單季至少30支全壘打，並且至少10場以上勝投的紀錄。

他在大聯盟出戰5個球季，2次當選全明星，有4個球季每季至少有18支全壘打。他代表天使隊出賽539場比賽，2161個打席有1882個打數，共擊出500支安打94支二壘安打21支三壘安打125支全壘打，得到314分和有332打點，還有585次遭到三振和254次四壞球保送66次盜壘成功，場均打擊率.266。

他當晚擔任第3棒打擊，擊出3支安打，包括2支全壘打和1支二壘安打，得到3分有3個打點，場均打擊率.270。

天使 大谷翔平 太空人

上一則

美網／球后再寫紀錄 斯威雅蒂「搶7」拍下地主首闖4強

下一則

亞青女籃／第3節反撲 中華隊20年來首勝大陸

延伸閱讀

MLB／大谷翔平成天使「22冠王」 媒體：網站被他洗版

MLB／大谷翔平成天使「22冠王」 媒體：網站被他洗版
MLB／大谷翔平送出被三振那球 簽名調皮加註：噁心一球

MLB／大谷翔平送出被三振那球 簽名調皮加註：噁心一球
MLB／大谷翔平充飽電炸裂兩分砲 參與天使單局完全打擊

MLB／大谷翔平充飽電炸裂兩分砲 參與天使單局完全打擊
MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

MLB／不想讓大谷翔平被「烤焦」 天使幫他排高溫假

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

2022-09-03 23:38
吳易昺晉級男單32強。（新華社）

美網／中國第1人 吳易昺闖第3輪 下戰對決球王梅德維夫

2022-09-01 02:45
小威廉絲美網止步後，向場上觀眾致意。（Getty Images）

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

2022-09-02 22:35
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

2022-09-02 23:37

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？