場邊人語／關鍵一分 捷報有份

●就是1分差別；紐約洋基 隊雖然在最近9次出賽有8場的單場得分只有3分以內，所幸這天憑依開局一支左外野方向陽春全壘打先馳得點，再於第9局下演出再見三振，以2比1挫敗坦帕灣光芒隊。

洋基隊和光芒隊知己知彼，本球季已經交戰16次，兩隊勝負一半，有13次對抗的結果分差都在2分之內，還有7次對壘分差在1分。

紐約洋基隊9月4日午後1時40分起在佛羅里達州客場挑戰光芒隊，在2萬5025名球迷捧場下，雙方全場都擊出6支安打；然而先攻的洋基隊擊出1支全壘打，是第1局上由30歲的第1棒外野手賈吉（Aaron James Judge），出場就揮出左外野方向450英呎遠全壘打，這是他在例行賽季第53轟，也是自從2016年8月13日加入大聯盟以來，累積第211支全壘打，創下他在7個球季之中單季最多轟的紀錄。

賈吉成為洋基隊和大聯盟史頁之中，僅有唯一在效力前7個球季就至少有兩次單季全壘打次數超過52次的球員。

賈吉來自加州 ，已經4次入選全明星，右投右打，本季已經出賽130場比賽，573次打席有481個打數，共擊出144支安打21支二壘安打53支全壘打，得到107分和115分打點，還有146次遭到三振和79次四壞球保送，場均打擊率達到 .299。

光芒隊在賽前戰績74勝57負，由只獲得過2勝，現年31歲，身高6呎2吋的右投手阿姆斯壯（Shawn Michael Armstrong）先發，以39球數、26個好球主投3局，面對11個打席，遭到擊出1支安打就是全壘打，有1分責失，送出2次三振和1次四壞球保送，場均防禦率4.62。

洋基隊在賽前戰績80勝54負，調派來自多明尼加，原為奧克蘭 運動家隊王牌的29歲右投蒙塔斯（Francelis Montas）先發。他以93球數59個好球主投5局，面對18個打席，遭擊出1支安打，沒有責失，送出7次三振沒有四壞球保送，場均防禦率3.79。

阿姆斯壯登板表現不如人意，必須負起敗投責任，蒙塔斯則笑納本季第5勝。

光芒隊在第9局下嘗試逆轉戰局，洋基隊指派29歲右投霍姆斯（Clayton Walter Holmes）守成，以20球數14個好球主投1局，面對6名打者，遭擊出3支安打沒有全壘打，失掉1分和有1分責失，送出1次三振沒有四壞球保送，場均防禦率2.42，拿到本季第18次救援成功。