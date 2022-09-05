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場邊人語／是否退役 不定心意

彭廣揚

美國女子職業網球運動員威廉斯 (Serena Jameka Williams)，是否從此由紐約市告別國際競技舞台？ 

2022年9月2日晚間7時起，29歲的無名女將湯姆伊諾維琪 (Ajla Tomljanovic) 運用3小時5分鐘，在美國網球公開賽女子單打32強賽，以盤數2：1擊敗即將歡慶41歲生日的小威廉絲。擁有克羅埃西亞和澳洲雙重國籍的湯姆伊諾維琪，於是在美國網球公開賽和國際女子網球運動天地留名，首次遭遇世界級球后就將其從滿貫級賽事淘汰出局。 

小威廉絲當完依然霸氣十足，在比賽之前盡情享受傳播媒體頌讚，並且在賽完之後確保麥克風話語權，可是卻絲毫沒有提及她的可敬對手。這樣的舉動，令人不禁想起她當年也是在紐約，如何粗暴地冷落和對待日本籍運動員大坂直美。 

小威廉絲是一位改變美國職業網球發展歷史的人物；她能贏，而且戰果輝煌，但是多次處理失敗結局的態度和方法佞人不敢恭維。 

網球是一項本質寂寞的觀眾運動；每名職業的男女運動員，自然地渴望沉醉於觀眾的掌聲之中，但是不需要的是場地和群眾出現噓聲。同時，職業網球運動員恰似行走江湖的人物，從歲首到年終走南闖北到處打擂台。小威廉絲是在家長有計劃的培植之下，由青少年時期開始帶著網球拍跨州越省，難怪一度成為大阪直美和湯姆伊諾維琪奮鬥的偶像。 

小威廉絲在力戰湯姆伊諾維琪失敗之後，回憶起生涯幾度參賽時遭逢逆流，然而都能及時沉著已對扭轉危急形勢，但是這一次舊地重遊，場地仍然是她所熟悉大舞台，現場觀眾大多數是慕名前來捧場，只是她心有餘力不足，畢竟招架有些吃力。 

小威廉絲從此退役？或者因此「被退休」？ 

她當晚公開受訪時並沒有肯定遞給出承諾，言下之意有三種可能：約會在明年紐約的秋天、「誰也不知道有沒有續航可能」、「體力還行，然而其他因素不少」。她她並且技巧地說明自己和職業網球的關係是「漸行漸遠」(Evolving Away)。 

高掛球鞋表明退意，其實和真正的退役還有一段距離。曾經14次當選全明星的職業籃球終極高手喬丹 (Michael Jeffrey Jordan)，以及曾經7次拿到超級盃的職業美式足球四分衛布雷迪 (Thomas Edward Patrick Brady  )，都曾經臨行依依，卻去而復返。 

小威廉絲在美國公開賽萌生退意，選擇退役，其實擁有滿滿最多祝福，她如果至此還是拿不定主意，輿論恐怕會轉向不利。  

威廉 運動員 喬丹

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