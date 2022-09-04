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場邊人語／沙場講究 能否持久

彭廣揚

紐約大都會隊從9月2日起，陸續在主、客場出戰華盛頓國民隊、匹茲堡海盜隊、邁阿密馬林魚隊和芝加哥小熊隊，嚴厲考驗球隊是否仍舊有「遇弱則弱」的缺點。 

大都會隊自從8月22日第2回合「地鐵大戰」以來，有3場賽事至少得到5分，有4次都是以1分向對方稱臣。全隊冰冷的棒子，一度和越來越多熱情的球迷形成對比。            

紐約大都會隊是於9月2日傍晚7時11分起，於紐約市皇后區的花旗球場（Citi Field），迎戰來自華盛頓哥倫比亞特區的國民隊，在3萬3630名球迷捧場下，雙方全場都擊出10支安打；然而大都會隊共擊出2次全壘打，分別是於第2局下，由第8棒委內瑞拉籍三壘手艾斯柯巴（Eduardo Jose Escobar），揮出右中外野方向2分全壘打，以及於第6局下，由第4棒一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso），揮出左外野方向陽春全壘打，終場遂以7：3得勝，繼續成為國家聯會最有競爭力的球隊。 

大都會隊在賽前戰績84勝48負，由已經取得 7勝，現年26歲，身高6呎6吋的左投手彼德森（David John Peterson）先發，以便為委內瑞拉籍隊友，右投手卡拉斯科（Carlos Luis Carrasco）爭取多些休養時間。國民隊在賽前戰績45勝86負，調派也已經取得 7勝的24歲右投手葛雷（Josiah E. Gray）先發。 

彼德森登板表現差強人意並沒有拿到勝投，葛雷由於在關鍵時刻沒有能夠阻止對手，苦吞本季第9敗。 

彼德森代表大都會隊3個球季，戰績15勝11敗，當晚以95球數（58次好球）主投5.1局，面對打者25次，球路以四縫線快速球為主，遭到對手擊出8支安打沒有全壘打，失掉3分和有3次責任失分，送出6次三振和1次四壞球保送，場均防禦率3.32。 

葛雷在大聯盟效力4個球季，戰績9勝11敗，在這場夜戰以95球數（56次好球）主投5局，面對打者24次，遭到對手擊出6支安打2支全壘打，有6次責任失分，送出2次三振和4次四壞球保送，場均防禦率4.91。 

主隊當天讓來自波多黎各的救援右投手狄亞茲（Edwin Orlando Díaz）休息，而調派現年32歲的右投手魯戈（Jacob Seth Lugo）終結， 他使用25球數（其中18次是好球），2次三振對方保住勝局，遭到擊出1支安打，場均防禦率達到3.08。 

大都會 地鐵 紐約市

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