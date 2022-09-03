場邊人語／等待良機 逆轉打擊

大都會9月首捷。（彭廣揚攝）

洛杉磯道奇 隊走訪紐約市 的第3戰先盛後衰，紐約大都會 隊把握機會絕地反攻，迎來9月份首次捷報。

紐約大都會隊於9月1日下午於紐約市露天的花旗球場（Citi Field），第3度迎戰來自南加州的洛杉磯道奇隊，在4萬6908名球迷捧場下，雙方全場都擊出6支安打沒有全壘打，道奇隊雖然擁有MLB 90場勝利傲人戰績，大都會隊終場卻以5：3逆轉得勝，成為當天國聯最耀眼的球隊。

其實在國聯東區小組緊隨大都會隊的亞特蘭大勇士隊，當晚在主場不僅以3比0完封科羅拉多洛磯隊，而且23歲右投史泰德（Spencer Robert Strider）還創下隊史紀錄，以106球數主投8局三振對方16次，拿到個人本季第17次先發第9勝；他2021年10月1日才加入大聯盟。

道奇隊在結束紐約之行後，將利用勞工節假期黃金時段返回主場迎戰聖地牙哥教士隊和舊金山巨人隊，並在主場陸續舉辦義大利傳統夜、瓜地馬拉傳統夜、薩爾瓦多傳統夜和墨西哥傳統日慶祝活動，肯定球迷的多元背景。

大都會隊在賽前戰績83勝48負，由已經取得11勝的33歲右投巴塞特（Christopher Michael Bassitt）先發。道奇隊在賽前戰績90勝39負，調派曾經9次當選全明星的34歲左投克蕭（Clayton Edward Kershaw）先發。巴塞特雖然登板表現差強人意卻拿到勝投，克蕭成功地震懾對手然而無關勝負，兩人在開賽登板時，都曾面對滿壘危機。

巴塞特以103球數63個好球主投6局，面對25席打者，球路以四縫線快速球為主，遭擊出6支安打沒有全壘打，失掉2分都是責失，送出4次三振和3次四壞球保送，場均防禦率3.32。巴賽特在主場作戰成績不俗，本季14次在紐約市先發，戰績5勝5負。

克蕭剛剛傷癒銷假，在這場日戰只以74球數46個好球主投5局，面對19個打席，遭擊出1支安打沒有全壘打，有1分責失，送出6次三振和3次四壞球保送，場均防禦率2.59。克蕭在這次這次出賽之前，和大都會隊遭遇15次，累積15場98.2局，戰績10勝，送出108次三振和有24分責失。

主隊當天還調派32歲右投梅伊（Trevor Joseph May）中繼1局，他使用21球數、其中11個好球，沒有遭到擊出安打，場均防禦率6.11。

現年28歲、來自波多黎各的右投狄亞茲（Edwin Orlando Díaz）並未擔任終結任務，而是在第8局以17球數擔任短中繼，沒有遭到擊出安打，送出1次三振1次四壞球和1分責失，場均防禦率1.52。

大都會隊調派36歲右投歐塔維諾（Adam Robert Ottavino）以12球數終結比賽。