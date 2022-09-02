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場邊人語／大學美足 開始競逐

彭廣揚

同樣擁有輝煌戰史和拔萃人才的俄亥俄州立大學（OSU）和天主教聖母大學（University of Nortre Dame），9月3日晚間7時30分起在俄亥俄州哥倫布市的俄亥俄球場（Ohio Stadium）進行例行賽季首役；俄亥俄球場是歷史悠久的美式足球場，自從1922年10月7日啟用至今，慶祝百歲生日。

球賽將由美國廣播公司（ABC）進行全國性直播。在「今日美國」（USA Today）報紙編製的排行榜之中，俄亥俄州立大學美式足球隊全國名列第2 ，聖母大學則是排名第5。

雙方接戰的球場雖然容量已經改善達到10萬4944人，目前對於印地安納、密西根、威斯康辛和俄亥俄州的球迷來說，還是一票難求。根據相關購票網站的交易行情，購買這場比賽的「天花板」位置門票，至少需要270元，如果想要坐在球場邊的前排雅座，花費由2500元起跳到9000元不等。

這場比賽是俄亥俄州立大學例行賽季的首役，也是歷年第7次和聖母大學交手。雙方最近一次在哥倫布市遭遇是於1995年9月 30日。當天午後俄亥俄州立大學球隊，在9萬5537名熱情球迷助威之下以45比26勝出。俄亥俄州立大學傳奇跑鋒喬治（Edward Nathan George Jr.）兩度持球衝鋒達陣。

雙方曾於2016年1月1日於亞里桑納州鳳凰城舉行的假日盃（Fiesta Bowl）對陣，俄亥俄州立大學球隊以44比28技壓聖母大學隊。俄亥俄州立大學美式足球隊當年全國名列第7，聖母大學則是排名第8。

聖母大學美式足球隊由俄亥俄州立大學本科和研究所校友弗里曼（Marcus Freeman）領軍；在3日作客俄州之後，一直要到2023年9月23日才在印第安納州會戰。俄亥俄州立大學隊由現年43歲的戴伊（Ryan Patrick Day）率領；於2018年12月4日應聘成為總教練，到任後3個球季的戰績是34勝4負。

弗里曼是俄亥俄州土生土長，於2021年12月3日應聘成為聖母大學第30任美式足球隊總教練。他在俄亥俄州立大學就讀期間場上防守表現優異，有264次達成任務，畢業後曾經效力於芝加哥熊隊、水牛城比爾隊和休士頓德州佬隊。他這次回鄉卻是訪客，說明自己的心情是「關注場上，無視場外」。

弗里曼的前任是現年60歲，目前出任路易斯安那州立大學美足隊總教練的凱利（Brian Keith Kelly）。

弗里曼領軍的聖母大學主攻傳球手（四分衛）是來自南加州的大二生巴克納（Tyler Buchner），這是他頭一遭接受大陣仗考驗。

俄亥俄州 足球 加州

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