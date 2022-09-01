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場邊人語／中繼失手 紐約難受

彭廣揚

●洛杉磯道奇隊走訪紐約市3天，首日挑燈夜戰以4：3險勝紐約大都會隊。

紐約大都會隊於8月30日晚間於紐約市花旗球場（Citi Field）迎戰來自南加州的洛杉磯道奇隊，在4萬607名球迷捧場下，大都會隊雖然全場擊出10支安打，包括2支全壘打，還是讓道奇隊成為MLB本球季率先取得90勝的球隊。

大都會隊在賽前戰績82勝47負，由已經取得10勝的30歲右投沃克（Taijuan Emmanuel Walker）先發。道奇隊在賽前戰績89勝38負，由曾經效力於洛杉磯天使隊和紐約洋基隊的31歲左投希尼（Andrew Mark Heaney）先發。

由於大都會隊和道奇隊目前在MLB東區和西區小組分別領先，在紐約市進行系列賽具有預測季後賽形勢的意義。道奇隊自6月29日以來士氣如虹，戰績45勝10負，與對手累積分差達到287分，將對手累積得分壓縮到只有400分，是大聯盟最佳表現者。

大都會隊期待和道奇隊對壘，由2017年球季以來道奇隊對抗大都會隊的戰績是25勝7負，其中在花旗球場的戰績就有12勝1負。

大都會隊第1局下以觸擊短打上壘，利用投手失誤機會先馳得點，第3局下由來自多明尼加的第2棒右外野手馬特（Starling Javier Marte）在1人出局沒有人在壘1好球1壞球時，擊出左中外野方向388英呎遠的全壘打；這是他本季第15次開轟。第4局下又由第6棒左外野手坎納（Mark David Canha）在1人出局沒有人在壘1好球2壞球時，擊出左中外野方向423英呎遠的全壘打；這是他本季第11支紅不讓。

大都會隊當晚調派沃克先發，以92球數、54個好球主投5.1局，面對25個打席，遭擊出5支安打沒有全壘打，失掉3分和有3分責失，送出5次遭到三振和3次四壞球保送，場均防禦率達到3.45，和勝負無關。

主場球隊當晚還調派現年30歲、來自多明尼加的左投羅德里奎茲（Joely Rodríguez）中繼，他使用13球數、其中9球是好球主投0.1局，遭擊出2支關鍵安打，有1分責失，場均防禦率達到5.17，本季第4次吞敗。

大都會隊在這場短兵相接戰事動用5名投手，只因第7局稍有疏忽而終場落敗。

大都會 道奇 紐約市

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