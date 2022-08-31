場邊人語／渡邊雄太 悄然換胎

效力於日本 男籃國家隊的翼鋒渡邊雄太（Yuta Watanabe）於8月29日和NBA 紐約布魯克林籃網隊簽訂一份為期一年總額196萬8175元的無保障基本合同。這次行動意味著本來為自由之身的渡邊雄太，必須在例行球季開始前的集訓練期間，及時發揮自己的表現，以便爭取到新賽季的正式編制陣容名額。

NBA球隊在集訓期間可以簽約20人，但是到新賽季開始的時候，編制必須縮減到15人。籃網隊目前已經有12名球員擁有保障性質合約，2名球員擁有無保障性質合約，另外1名球員持有雙向合約。

渡邊雄太生於日本橫濱，身高6呎9吋（206公分），10月13日即將年滿28歲，2018年10月27日首次在大聯盟亮相。他於喬治華盛頓大學畢業之後沒有機會在年度選秀活動被看中，而是借助夏季聯賽在2018年7月20日先和曼斐斯灰熊隊簽訂大聯盟和小聯盟雙向合約，2020年11月27日再和多倫多暴龍隊簽訂單季最低薪資的合約。

籃網隊8月23日宣布成功地留住12次當選全明星的小前鋒杜蘭特（Kevin Durant）之後，名副其實成為爭奪今年度大聯盟年度總冠軍熱門隊伍，競爭目標直指金州勇士 隊。由於出現這種有利形勢，球隊目前在陣容的安插布置方面，不斷出現嘗試、改變和取捨。

渡邊雄太如果能夠憑著表現，在籃網隊例行賽季經常陣容占有一席之地，這將是蔡崇信近2年前正式擁有球隊所有權和經營權之後，首次有目的近距離接觸、觀察、聘僱一名來自東北亞地區的男籃球員。

即將年滿21歲的後衛湯瑪斯（Cameron Bouchea Thomas）於2021年7月29日舉行的年度選秀活動中，由籃網隊在第1輪27順位看中。他也在日本出生，母親是派駐日本的美國空軍。湯瑪斯在路易斯安納大學就讀期間，先發出賽29場，上場34分鐘，場均17.2次出手投籃有7次得分，命中率40.6%，三分球出手7.2次有2.3次命中，命中率達到32.5%，罰球7.6次有6.7投中，場均得到23分。

籃網隊目前翼鋒人才濟濟，球隊寄望渡邊雄太可以吃苦耐勞，扮演好防守籃板球大將角色。籃網隊上個球季防守籃板球是技術統計的弱項，只有70.4%，在32支大聯盟球隊之中表現最差。籃網隊知道這是本身罩門所在，特別思考如何有效改善。

渡邊雄太在效力於暴龍隊期間，出賽88場、8次先發，場均上場13.3分鐘，3.6次出手投籃有1.5次得分，命中率42.5%，三分球出手1.9次有0.7次命中，命中率達到37.3%，防守籃板球2.2次還有0.6個進攻籃板球，場均得到4.3分。