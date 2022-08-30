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場邊人語／揮棒逆轉 紅雀勝算

彭廣揚

●來自加拿大、效力於聖路易紅雀隊的左外野手歐尼爾（Tyler Alan O'Neill），終於克服肩部和腕部的疼痛，在比賽進行到第8局下時擊出關鍵的3分左外野方向423英呎遠的全壘打，逆轉形勢以6：3擊退來訪的亞特蘭大勇士隊，讓勇士隊在本例行賽季累積50場失利。

紅雀隊屬於MLB國聯中區小組， 目前戰績73勝54敗，8月28日晚間遇雨延遲59分鐘後，於7時7分起於密蘇里州聖路易的布許球場（Busch Stadium）迎戰來自國聯東區小組、戰績79勝49敗的勇士隊，經過3小時6分鐘的對壘，在4萬2897名球迷觀賽下，終場以6比3勝出。由7月15日以來，紅雀隊在主場出賽17場其中15場告捷，例行賽季至今主場戰績42勝22敗，在大聯盟榮譽榜名列第4。

當晚雙方都調派當家投手先發，前5局都沒有斬獲。紅雀隊由即將歡慶41歲生日、生於喬治亞州的右投韋恩萊特（Adam Parrish Wainwright）登板。他於2005年9月11日在大聯盟亮相，已經當選過3屆全明星，贏過1次年度總冠軍。本季出賽26場主投163局，戰績9勝9敗，遭擊出148支安打14支全壘打，失掉57分和56分責失，送出130次三振和43次四壞球保送，有6次觸身球5次暴投，場均防禦率3.09。

韋恩萊特在這場夜戰主投6.2局，以100球數、其中69個好球，面對27席打者，遭擊出8支安打沒有全壘打，責失2分，送出4次三振沒有四壞球保送。這是他職棒生涯第384次先發，也是在布許球場第200次先發。他於本球季首次先發對抗勇士隊時，雖然努力第15次達到優質先發卻無關勝負；整個職棒生涯遭遇勇士隊16次，拿到10勝4敗戰績。

歐尼爾右投右打，現年27歲，於2018年4月19日在大聯盟亮相；他代表紅雀隊出賽過389場，1308次打席有1175個打數，共擊出297支安打51支二壘安打3支三壘安打65支全壘打，得到199分和188打點，還有407次遭到三振和98次四壞球保送，場均打擊率 .230。

他在本例行賽季表現是紅雀隊越戰越勇的代表，參加80場比賽，321次打席有283個打數，共擊出65支安打9支二壘安打1支三壘安打10支全壘打，得到43分和50分打點，還有86遭到三振和28次四壞球保送，場均打擊率 .230。

他自7月23日以來，已經3次揮出追平或者超前的全壘打。並已連續2個球季都保持每季至少累積50個打點的佳績。

勇士 密蘇里州 喬治亞州

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