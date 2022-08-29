場邊人語／大谷登板 藍鳥羈絆

日本籍的「二刀流」大谷翔平 (Shohei Ohtani)本球季只作客加拿大 多倫多一次，果然讓粉絲印象深刻。

洛杉磯天使 隊戰績53勝73敗，於8月2日午後3時38分起，於加拿大東部多倫多羅傑斯球場(Rogers Centre)，挑戰戰績為68勝56敗的藍鳥隊，經過3小時20分鐘的對陣，在4萬5311名球迷觀賞下，終場以2：0封殺主隊，造成藍鳥隊自從2019年5月6日到7日以來，首次苦吞連續兩場賽事遭到對手完封的敗果，也是本季第63次主場出賽第27場失利。

天使隊在本季已經16次完封對手，其中有4次是連續完封對手。

當天雙方都調派當家投手先發。藍鳥隊由現年24歲的右投手馬諾亞(Alek Isaac Manoah)先發，他是於2021年5月27日才在美國職棒大聯盟(MLB)亮相，已經當選過1屆全明星。他在本季出賽25場比賽155.2局，在大聯盟美國聯會排名第3，戰績12勝7敗，遭到擊出121支安打14支全壘打，失掉51分和有45次責任失分，送出147次遭到三振和39次四壞球保送，有多達14次觸身球，場均防禦率2.60。

馬諾亞在這場日戰主投7局，以105球數(其中70次好球)面對打者27次，遭到擊出4支安打沒有全壘打，失掉1分和有1次責任失分，送出8次三振和2次四壞球保送，場均防禦率2.60，承擔敗仗之責。他是藍鳥隊倚重的年輕悍將，已經連續3場先發登板，每場球數至少有100球，他在這個球季也有7場先發，每場賽事至少投滿7局。他在職棒生涯至今3次對抗天使隊，有效地出戰19.2局責任失掉5分，場均防禦率2.29。

大谷翔平在這場征戰主投7局，以109球數(其中72次好球)面對打者25次，遭到擊出2支安打沒有全壘打，沒有失分，送出9次三振和1次四壞球保送，場均防禦率2.67，享受勝仗之樂。他是天使隊的招牌球星，本季已經有11次先發登板，單場至少有9次三振。他在這場比賽的使用球數，是自從2021年9月26日(球數112)最多。

天使隊於日前明確地表態將積極尋找買家，因此由現年28歲的右投手大谷翔平先發的場景或許有變。他是於2018年3月29日才在美國職棒大聯盟(MLB)亮相，已經當選過2屆全明星。他在本季出賽22場比賽128局，戰績11勝8敗，遭到擊出103支安打14支全壘打，失掉40分和有38次責任失分，送出176次三振，在大聯盟名列第7；33次四壞球保送，有多達13次暴投，場均防禦率2.67。