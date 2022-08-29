我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

場邊人語／大谷登板 藍鳥羈絆

彭廣揚

日本籍的「二刀流」大谷翔平(Shohei Ohtani)本球季只作客加拿大多倫多一次，果然讓粉絲印象深刻。

洛杉磯天使隊戰績53勝73敗，於8月2日午後3時38分起，於加拿大東部多倫多羅傑斯球場(Rogers Centre)，挑戰戰績為68勝56敗的藍鳥隊，經過3小時20分鐘的對陣，在4萬5311名球迷觀賞下，終場以2：0封殺主隊，造成藍鳥隊自從2019年5月6日到7日以來，首次苦吞連續兩場賽事遭到對手完封的敗果，也是本季第63次主場出賽第27場失利。

天使隊在本季已經16次完封對手，其中有4次是連續完封對手。

當天雙方都調派當家投手先發。藍鳥隊由現年24歲的右投手馬諾亞(Alek Isaac Manoah)先發，他是於2021年5月27日才在美國職棒大聯盟(MLB)亮相，已經當選過1屆全明星。他在本季出賽25場比賽155.2局，在大聯盟美國聯會排名第3，戰績12勝7敗，遭到擊出121支安打14支全壘打，失掉51分和有45次責任失分，送出147次遭到三振和39次四壞球保送，有多達14次觸身球，場均防禦率2.60。

馬諾亞在這場日戰主投7局，以105球數(其中70次好球)面對打者27次，遭到擊出4支安打沒有全壘打，失掉1分和有1次責任失分，送出8次三振和2次四壞球保送，場均防禦率2.60，承擔敗仗之責。他是藍鳥隊倚重的年輕悍將，已經連續3場先發登板，每場球數至少有100球，他在這個球季也有7場先發，每場賽事至少投滿7局。他在職棒生涯至今3次對抗天使隊，有效地出戰19.2局責任失掉5分，場均防禦率2.29。 

大谷翔平在這場征戰主投7局，以109球數(其中72次好球)面對打者25次，遭到擊出2支安打沒有全壘打，沒有失分，送出9次三振和1次四壞球保送，場均防禦率2.67，享受勝仗之樂。他是天使隊的招牌球星，本季已經有11次先發登板，單場至少有9次三振。他在這場比賽的使用球數，是自從2021年9月26日(球數112)最多。 

天使隊於日前明確地表態將積極尋找買家，因此由現年28歲的右投手大谷翔平先發的場景或許有變。他是於2018年3月29日才在美國職棒大聯盟(MLB)亮相，已經當選過2屆全明星。他在本季出賽22場比賽128局，戰績11勝8敗，遭到擊出103支安打14支全壘打，失掉40分和有38次責任失分，送出176次三振，在大聯盟名列第7；33次四壞球保送，有多達13次暴投，場均防禦率2.67。

天使 大谷翔平 加拿大

上一則

MLB／台美混血新秀卡洛爾 從新人聯盟速升大聯盟

下一則

羽球／安賽龍世錦賽稱王 山口茜封后

延伸閱讀

場邊人語／養精蓄銳 健康為貴

場邊人語／養精蓄銳 健康為貴
MLB／達比修11勝追上大谷 生涯90勝亞洲投手第3人

MLB／達比修11勝追上大谷 生涯90勝亞洲投手第3人
MLB／大谷翔平7局無失分收拾藍鳥 奪第11勝創新高

MLB／大谷翔平7局無失分收拾藍鳥 奪第11勝創新高
MLB／張育成與大谷互拍 錯過當英雄機會

MLB／張育成與大谷互拍 錯過當英雄機會

熱門新聞

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

2022-08-27 07:53
代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

2022-08-26 11:56
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子