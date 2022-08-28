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場邊人語／養精蓄銳 健康為貴

彭廣揚

職棒球季即將進入9月，球員的健康，是球隊最終勝出之本。

大都會隊於8月25日晚間7時10分起，於紐約市花旗球場(Citi Field)，迎戰來自丹佛的科羅拉多洛磯隊，以3：1擊敗客隊，成為美國職棒大聯盟(MLB)在本球季除了洛杉磯道奇隊、休士頓太空人隊之外，第3支隊伍例行賽季勝場至少有80次。

大都會隊是於第3局下先馳得點，第4棒一壘手阿隆索(Peter Morgan Alonso)在2人出局1人攻占2壘3壞球時，擊出左中外野方向409英呎遠的全壘打；這是他在本季第31次開轟，也是495場職棒賽是第137次擊出全壘打。

大都會隊在這個球季只要是首開紀錄，結局就輸少贏多，目前戰績是64勝12負。洛磯隊的客場戰績為18勝41敗，在大聯盟敬陪末座。 

他來自佛羅里達州，2次入選全明星，右投右打，在本季已經出賽125場比賽，535次打席有467次打數，共擊出127支安打23次二壘安打31支全壘打，得到72分和有104分打點，還有104次遭到三振和50次四壞球保送，場均打擊率達到 .272。此外，他並且累積24次得到比賽致勝的打點。

來自波多黎各，4次當選全明星的第3棒游擊手(Francisco Miguel Lindor)雖然在比賽中沒有開轟。他也在本季已經出賽125場比賽，有550次打席有484次打數，共擊出131支安打17次二壘安打4次三壘安打21支全壘打，得到80分和有85分打點，還有103次遭到三振和52次四壞球保送，場均打擊率達到 .271。

大都會隊當晚調派現年34歲的右投手狄葛朗(Jacob Anthony deGrom)先發，他在本季由於療傷才出賽5場比賽29.1局，戰績3勝1敗，遭到擊出14支安打2支全壘打，失掉7分和有7次責任失分，送出46次遭到三振和2次四壞球保送，場均防禦率達到 2.15。

大都會隊當晚調派現年36歲的右投手歐塔維諾(Adam Robert Ottavino)以12球數終結比賽，他在本季參賽51場50.2局，戰績5勝2敗，遭到擊出38支安打5支全壘打，失掉12分和有12次責任失分，送出61次遭到三振和14次四壞球保送，場均防禦率達到 2.13，首次救援成功。 

主隊當晚還調派現年28歲，來自波多黎各的右投手狄亞茲(Edwin Orlando Díaz)以16球數擔任短中繼，他在本季參賽50場50.1局，有40次終結比賽，為大聯盟各隊完成終結任務最多者。目前戰績2勝1敗，遭到擊出30支安打3支全壘打，失掉8分和有8次責任失分，送出98次遭到三振和16次四壞球保送，場均防禦率為 1.43，本季第3次中繼成功。

大都會 太空人 紐約市

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