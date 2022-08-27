場邊人語／國軍組建 表態優先

代表美國棒球協會出席國際賽，終究和代表美國職棒大聯盟（MLB）爭奪年度總冠軍意義不同。

洛杉磯道奇 隊於8月25日晚間於南加州道奇球場（Dodger Stadium）迎戰來自密爾瓦基的釀酒人隊之前，曾經6次當選全明星的右外野手貝茲（Markus Lynn Betts）欣然承諾，將在明年3月8日到21日代表美國參加第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）。

這項棒球大賽是由MLB與世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation）共同策畫，首屆比賽於2006年3月3日在日本東京進行，由16個受邀國家的代表隊分為4個地點（日本、墨西哥、美國佛州奧蘭多和亞里桑納州鳳凰城）進行總共39場賽事，為全球棒球競技歷史上最大規模的盛事。

貝茲此時表態只有一個奮鬥目標，就是在經典賽封王，成為貨真價實的「世界冠軍」。洛杉磯道奇隊目前被看好能夠奪得大聯盟總冠軍的榮銜。

他來自田納西州納許維爾，右投右打，代表道奇隊出賽3個球季282場比賽，1281次打席有1118次打數，共擊出305支安打64支二壘安打6支三壘安打66支全壘打，得到234分和有159分打點，還有203次遭到三振和105次四壞球保送，場均打擊率達到.273。本球季已經累積獲得94分，領先大聯盟諸將。

點頭參加WBC的還有紐約大都會隊一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso）。他本季出賽124場，531次打席有463個打數，共擊出125支安打23支二壘安打30支全壘打，得到71分和有102分打點，還有103次遭到三振和50次四壞球保送，場均打擊率達到.270。他的打點表現是大聯盟之最。

還有巴爾的摩金鶯隊中外野手穆林斯（Boyce Cedric Mullins）。他本季出賽119場，519打席有468個打數，共擊出125支安打29支二壘安打2支三壘安打11支全壘打，得到67分和有49分打點，還有92次遭到三振和38次四壞球保送，場均打擊率達到.267。

還有洛杉磯天使隊中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）。本季出賽85場，350打席有305個打數，共擊出83支安打17支二壘安打2支三壘安打26支全壘打，得到57分和有54分打點，還有90次遭到三振和32壞球保送，場均打擊率達到.272。

以及費城 費城人隊捕手瑞爾穆托（Jacob Tyler Realmuto）。本季出賽106場，431打席有385個打數，共擊出105支安打21支二壘安打5支三壘安打14支全壘打，得到58分和60分打點，還有103次遭到三振和40四壞球保送，場均打擊率達到.273。

到目前為止，其他願意為國爭光的球星，還包括波士頓紅襪隊二壘手史托瑞（Trevor Story）、費城費城人隊右外野手哈波（Bryce Harper），以及聖路易紅雀隊三壘手亞瑞納多（Nolan James Arenado）。