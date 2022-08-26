我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

場邊人語／又到美網 粉絲奔往

彭廣揚
納達爾在美國紐約練球。（彭廣揚攝）
納達爾在美國紐約練球。（彭廣揚攝）

8月底的美國紐約，皇后區網球場地是各界參訪景點，網球比賽則是全球談論焦點。

8月24日早上起在美國國家網球中心（The USTA Billie Jean King National Tennis Center），數以百計的網球粉絲搶先，免費在稍後一票難求的大球場看台，從最近距離觀賞幾位世界級名將的賽前熱身練習。這些令人心儀的男女球星包括36歲的西班牙籍男子單打名將納達爾（Rafael Nadal Parera）、來自俄羅斯、目前為世界男子單打排行榜居首的球王梅德維夫（Daniil Sergeyevich Medvedev）、21歲的波蘭球后斯威雅蒂（Iga Świątek）、以及年僅18歲的美國女子單打新秀高芙（Cori “Coco” Gauff）等。

由8月23日起，54屆美國網球公開賽的3個回合資格賽和適應場地活動率先在於33個場地起跑，正式的的8個回合（單打）賽程則由8月29日到9月11日進行。美國網球公開賽顧名思義，是在美國定期公開歡迎全球高手匯聚的大滿貫級別的賽事，也是在澳大利亞和歐洲之外，唯一在美洲大陸定期舉行的四個主要網球大賽。

美國網球公開賽從半個世紀之前，也就是1973年起就開風氣之先，對於男子單打冠軍和女子單打冠軍，一律平等對待頒發同額獎金。今年度的大賽，總獎金額超過6000萬美元，較2021年度的公開賽獎金總額5750萬美元明顯增加。

換句話說，本屆無論是男子單打或者女子單打冠軍，都可以獨得260萬元，而且男子和女子雙打的優勝者，也將同樣獲得68萬8000元獎勵。這些上揚的獎金數額和幅度，歷年來都是澳大利亞網球賽、法國網球賽和英國溫布頓網球賽望塵莫及。此外，美國公開賽的總獎金數額年有增加，意味著主辦單位的門票、贊助、廣告、商品、直播等相關營業收入，也不斷需要再檢討改進，永續成為億萬生意。

美國網球公開賽為了實質鼓勵全球職業穩球運動員者參賽，近年一直在和相關組織檢討獎金配置，包括目前資格賽三個階段的獎金分別是2萬1100元、3萬3600元和4萬4000元；男子和女子雙打躋身第1回合之內，獎金2萬1300元，躋身第2回合者，獎金3萬5800元，列名第3回合，獎金5萬6400元，進入四分之一決賽者，獎金9萬7500元，進入半決賽者，獎金17萬2000元，屈居項目亞軍者，獎金也有344000。在男子和女子單打方面，躋身128名之內，獎金8萬元，躋身64名者，獎金12萬1000元，列名32名，獎金18萬8000元，晉級16名，獎金27萬8000元，進入8強者，獎金44萬5000元，進入4強決賽者，獎金70萬5000元，屈居項目亞軍的獎金也有130萬元。

納達爾 皇后區 運動員

上一則

MLB／MVP貝茲也參戰經典賽 美國隊9人身價1.87億

下一則

NBA／兩人有過節…貝佛利加盟湖人 能與衛少合作？

延伸閱讀

美網／小威退休倒數 首戰若過關 恐強碰第2種子

美網／小威退休倒數 首戰若過關 恐強碰第2種子
美網／德國前球后柯波兒懷孕退賽 搞笑留言：2對1不公平

美網／德國前球后柯波兒懷孕退賽 搞笑留言：2對1不公平
約克維奇沒打疫苗 不克參加美國網球公開賽

約克維奇沒打疫苗 不克參加美國網球公開賽
民調逾半贊成 美國援助烏克蘭至俄軍撤離

民調逾半贊成 美國援助烏克蘭至俄軍撤離

熱門新聞

代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44
運動家隊上周與水手的比賽，觀眾席疑似出現「人與人連結」的畫面。（路透）

MLB／比場上火熱？運動家球迷疑觀眾席演「活春宮」

2022-08-23 23:43
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

2022-08-22 20:17

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣