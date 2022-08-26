場邊人語／又到美網 粉絲奔往

納達爾在美國紐約練球。（彭廣揚攝）

8月底的美國紐約，皇后區 網球場地是各界參訪景點，網球比賽則是全球談論焦點。

8月24日早上起在美國國家網球中心（The USTA Billie Jean King National Tennis Center），數以百計的網球粉絲搶先，免費在稍後一票難求的大球場看台，從最近距離觀賞幾位世界級名將的賽前熱身練習。這些令人心儀的男女球星包括36歲的西班牙籍男子單打名將納達爾 （Rafael Nadal Parera）、來自俄羅斯、目前為世界男子單打排行榜居首的球王梅德維夫（Daniil Sergeyevich Medvedev）、21歲的波蘭球后斯威雅蒂（Iga Świątek）、以及年僅18歲的美國女子單打新秀高芙（Cori “Coco” Gauff）等。

由8月23日起，54屆美國網球公開賽的3個回合資格賽和適應場地活動率先在於33個場地起跑，正式的的8個回合（單打）賽程則由8月29日到9月11日進行。美國網球公開賽顧名思義，是在美國定期公開歡迎全球高手匯聚的大滿貫級別的賽事，也是在澳大利亞和歐洲之外，唯一在美洲大陸定期舉行的四個主要網球大賽。

美國網球公開賽從半個世紀之前，也就是1973年起就開風氣之先，對於男子單打冠軍和女子單打冠軍，一律平等對待頒發同額獎金。今年度的大賽，總獎金額超過6000萬美元，較2021年度的公開賽獎金總額5750萬美元明顯增加。

換句話說，本屆無論是男子單打或者女子單打冠軍，都可以獨得260萬元，而且男子和女子雙打的優勝者，也將同樣獲得68萬8000元獎勵。這些上揚的獎金數額和幅度，歷年來都是澳大利亞網球賽、法國網球賽和英國溫布頓網球賽望塵莫及。此外，美國公開賽的總獎金數額年有增加，意味著主辦單位的門票、贊助、廣告、商品、直播等相關營業收入，也不斷需要再檢討改進，永續成為億萬生意。

美國網球公開賽為了實質鼓勵全球職業穩球運動員 者參賽，近年一直在和相關組織檢討獎金配置，包括目前資格賽三個階段的獎金分別是2萬1100元、3萬3600元和4萬4000元；男子和女子雙打躋身第1回合之內，獎金2萬1300元，躋身第2回合者，獎金3萬5800元，列名第3回合，獎金5萬6400元，進入四分之一決賽者，獎金9萬7500元，進入半決賽者，獎金17萬2000元，屈居項目亞軍者，獎金也有344000。在男子和女子單打方面，躋身128名之內，獎金8萬元，躋身64名者，獎金12萬1000元，列名32名，獎金18萬8000元，晉級16名，獎金27萬8000元，進入8強者，獎金44萬5000元，進入4強決賽者，獎金70萬5000元，屈居項目亞軍的獎金也有130萬元。