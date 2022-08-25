場邊人語／連續兩夜 擊球狂野

連續兩場在洋基 球場舉行的夜戰，大都會 隊都遭到同樣1名對手開轟。

分別在MLB國聯和美聯東區小組領先的紐約大都會隊和紐約洋基隊，8月23日晚間繼續在紐約市洋基球場（Yankee Stadium）進行本球季第二回合第2場「地鐵大戰」，吸引4萬9217名熱情球迷進場，終場又是以4：2取勝大都會隊。洋基隊完成連續9場主場賽事，戰績4勝5敗，接下來將有10場客場征戰，遭遇奧克蘭運動家隊、洛杉磯 天使隊和坦帕灣光芒隊。

大都會隊自8月25日起在11天之內主場出戰10場，迎戰3支球隊，分別是科羅拉多洛磯隊、洛杉磯道奇隊和華盛頓國民隊。

洋基隊目前已經完成124場例行賽事，取得3連勝戰果，其中65次主場戰績是45勝20敗，勝率達到69.2%。洋基隊在本季韌性強，31場比賽反敗為勝，在美聯表現最出色，僅次於國聯洛杉磯道奇隊的34場紀錄，並且累積188勝利分差。

洋基隊當晚刷新主場上座紀錄，不僅創下本季第10次滿座，而且打破2013年9月22日迎戰舊金山巨人隊時締造的4萬9197名球迷進場紀錄，以及逼近2013年4月1日迎戰波士頓紅襪隊時締造的4萬9514名球迷進場紀錄。

兩隊於這場比賽前3局和最後2局都沒有作為，總共只有1支全壘打，就是由紐約洋基隊於第4局下，30歲的第3棒外野手賈吉（Aaron James Judge）在2人出局沒人在壘2好球3壞球時，揮出1支左外野方向453英呎遠的全壘打首開紀錄。這是身高6呎7吋的賈吉在本球季第48轟，也是大聯盟目前個人項目最佳紀錄。

他在例行賽季已經累積出賽100場擊出133支安打，135次遭到三振69次四壞球保送，得到100分105個打點，這些都是大聯盟紀錄。他是第3位洋基隊員在單一球季124賽事中就擊出48支全壘打。在大聯盟的戰史，也只有6名強打有過如此紀錄。

賈吉在例行賽季曾經面對打擊低谷，連續9場賽事都無功而還，然而他卻在第2回合「地鐵大戰」連續兩個晚上都有紅不讓，這是本球季4月28日以來，第8次出現背靠背式開轟，更是本季第41次單場有多支安打。

賈吉於2016年8月13日起代表洋基隊至今，打擊對抗紐約大都會隊頗有心得，21場賽事之中累積有10支全壘打建功。