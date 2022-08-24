場邊人語／洋基主場 攻守流暢

在洋基 球場，通常掌聲少噓聲多，因為對於球迷來說，勝利是必須的，失利是不可接受的。

同樣在MLB國聯和美聯東區小組領先的紐約大都會 隊和紐約洋基隊，8月22日晚間在紐約市布朗士區洋基球場（Yankee Stadium）進行本球季第二回合「地鐵 大戰」，吸引4萬7422名滿座熱情球迷，主隊於第1局下就由34歲第4棒指定打擊勒梅休（David John LeMahieu），以1支右外野方向高飛犧牲打掩護7月28日才由坎薩斯皇家隊轉來的新隊友左外野手班寧坦迪（Andrew Sebastian Benintend）先馳得點。

這場比賽總共出現2支全壘打，雖然沒有完全滿足球迷的期待，至少沒有完全讓人失望；紐約洋基隊於第3局下由30歲第2棒中外野手賈吉（Aaron James Judge）在2人出局沒人在壘1好球1壞球後，揮出1支右外野方向383呎遠的全壘打，將比數開為2比0。這是賈吉本季第47轟，也是大聯盟個別球員最佳紀錄，此外，他在例行賽季已經累積有69次遭到三振，然而得到99分103個打點，都是大聯盟紀錄。

大都會隊於第7局上，由29歲第5棒指定打擊沃格巴克（Daniel Vogelbach）在1人出局1人在壘1好球時，以1支右中外野方向404呎遠的全壘打追近比數為2比3。這是沃格巴克本球季第16轟；他於7月22日才由匹茲堡海盜隊交易到大都會隊。

出現2支全壘打，分別由各隊把關的先發投手造成。洋基隊先發和後援投手都盡忠職守，最後2局都沒有讓對方得分。終場以4比2氣走大都會隊。

洋基隊在本回合的同城之戰，調派30歲、來自多明尼加的右投赫曼（Domingo Germán）先發，以86球數、其中61個好球，主投6.1局面對23席打者，遭擊出4支安打有3次三振沒有四壞球有1次責任失分，場均防禦率3.89，這個球季過去6次先發只有1場勝投。

赫曼於2017年6月11日加入大聯盟，至今沒有當選過全明星，代表洋基隊5個球季期間出戰84場，其中63場先發376局，397次三振117次四壞球保送；投出26勝18敗的成績，場均防禦率4.48。本球季至今先發出戰7場34.2局，26次三振9次四壞球保送；戰績2勝2敗，場均防禦率3.89。

當晚和赫曼爭鋒頭的是大都會隊38歲右投王牌薛則（Maxwell Martin Scherzer）。他以101球數、其中69個好球主投6.2局面對29席打者，遭擊出7支安打有3次三振1次四壞球，還有4個責失，場均防禦率2.33，這個球季已有9場勝投，並且第3次承擔敗戰責任。

薛則對決赫曼不敵，警示雙方季末諸戰其實大意不得。