場邊人語／及時攻城 逆轉得勝

兩軍周日午後纏戰，全場共擊出30支安打得到19分，動用11名投手費時4小時26分鐘，包括天公不作美暫停46分鐘。

同樣屬於MLB國聯東區小組的紐約大都會 隊和費城 費城人隊，8月21日午後在賓州費城國民銀行球場（Citizens Bank Park）對壘，在3萬5801名球迷參與之下，主隊第3棒三壘手、右投右打的波姆（Alec Daniel Bohm），於第1局上沒人出局2人在壘1好球1壞球時，就以1支左外野方向361英呎遠的全壘打先馳得點，大都會隊於第4局上以1支中外野方向一壘安打以4：4追平比數後，波姆又於第4局下沒人出局2人分別攻占1、3壘，1好球3壞球時，揮出1支右外野方向348英呎遠的全壘打，將比數拉開為7比4。這是波姆在本球季第9次和第10次揮出紅不讓。

大都會隊第7棒左外野手、右投右打的坎納（Mark David Canha），於第7局上在1人出局時擊出左外野方向345英呎遠的全壘打，掩護2名隊友返回本壘得分，雙方再度以7比7平手。費城人隊派出代打，來自多明尼加的二壘手塞古拉（Jean Carlos Enrique Segura），立即於第8局下沒人出局沒人在壘，2好球2壞球時，揮出1支左中外野方向348英呎遠的全壘打，將比數變為8比7。這是他本球季第8次開轟。

坎納不讓波姆專美於前，於第9局上在沒人出局1人在二壘2好球2壞球之後，再度擊出左中外野方向389呎遠的關鍵全壘打，掩護1名隊友返回本壘得分，使得大都會隊以9：8領先。這也是現年33歲、來自柏克萊加州大學 的坎納本球季第9次和第10次揮出全壘打。大都會隊是於2021年11月26日，以2年總價2650萬元的合約爭取原來效力於奧克蘭運動家隊的坎納加盟。

大都會隊右投左打的第1棒中外野手尼莫（Brandon Tate Nimmo），把握第9局上在2人出局沒人在壘1壞球時，擊出右中外野方向398呎遠的陽春全壘打，讓大都會隊以10：8擴大領先。這是他本季第11次開轟。

大都會隊現年32歲的右投梅伊（Trevor Joseph May）肩負設局任務，以20球數主投1局面對打者5次，遭擊出2支安打，含1支全壘打，沒有三振和四壞球，責失1分，場均防禦率7.04，這個球季已經有2場勝投。

大都會隊調派現年28歲、擅長滑球的右投狄亞茲（Edwin Orlando Díaz）負責終結比賽，他以21球數主投1局面對5個打席，遭擊出2支安打，含1支全壘打，有1次三振和1次四壞球，責失1分，場均防禦率1.46，這個球季已經有28場救援成功。

大都會隊終場投出再見三振，以10：9逆轉壓制費城人隊勝出。