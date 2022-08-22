場邊人語／老虎展威 天使也畏

雙方對陣，勝出者就是憑藉著落實基本教練指導。

美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會中區小組墊底的底特律老虎隊，於8月20日午間1時10分起於密西根州「聯信球場」(Comerica Park)主場，在2萬3581名球迷捧場下，由第9棒委內瑞拉籍左外野手雷耶斯(Víctor José Reyes)，於第5局下2人出局2人在壘時，擊出關鍵的中外野方向滾地一壘安打，以4：3擊敗在美國聯會西區小組名列第4的洛杉磯天使 隊。

老虎隊全場共擊出11支安打，雙方有第6局到第9局都沒有得分。

老虎隊在這場比賽使用1+3的勝利方程式，重視先發稱職，中繼強勢，終結落實。該隊雖然本季戰績不佳，自從7月21日以來，先發投手群共出戰148.1局責任丟失51分，場均防禦率3.09，搶眼表現在美國聯會名列第3。

現年28歲的先發左投手亞歷山大(Tyler John Alexander)率先扛起6局，再由3位隊友中繼和終結。

亞歷山大是於2019年7月3日才加入大聯盟，這場比賽以96球數(65次好球)主投6局26次面對打者，三振對方2次和有1次四壞球保送，遭到擊出7支安打(1支全壘打)責任失掉3分，雖然比賽前3局每局都失分，但是後勁十足讓對方9上9下，仍然拿到本季第3次勝投，場均防禦率4.03。

現年26歲的右投手朗格(Alex Craig Lange)，這場比賽以13球數(9次好球)首先中繼1局3次面對打者，三振對方2次沒有四壞球保送，沒有遭到對方擊出安打和責任失分，拿到本季第16次中繼成功，場均防禦率3.54。

現年27歲的右投手希門內斯(Joe Alexander Jiménez)來自波多黎各，1次當選過全明星，這場比賽以17球數(9次好球)接力中繼1局3次面對打者，三振對方2次沒有四壞球保送，沒有遭到對方擊出安打和 責任失分，因此拿到本季第10次中繼成功，場均防禦率3.40。

現年27歲的右投手索托(Gregory Soto)來自多明尼加2次當選過全明星，這場比賽以13球數(6次好球)登板1局終結3名打者，沒有三振過對方卻有四壞球保送，沒有遭到對方擊出安打和責任失分，在1人出局1人在壘3壞球1好球時演出雙殺，因此拿到本季第23次救援成功，場均防禦率3.09。

這場賽事吸引底特律都會地區數以千計的大谷翔平 粉絲捧場，他並沒有輪值先發，只是以指定打擊身分擔任第1棒開路先鋒，4次站上打擊區，遭到2次三振，雖然沒有紅不讓傑作，卻有2支安打和得到1分，場均打擊率.226。