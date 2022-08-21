我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

場邊人語／排球比數 白襪慘輸

彭廣揚

全場擊出25支安打得到21分，不贏也難。

美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會中區小組的芝加哥白襪隊，於8月18日午後2時10分起繼續於主場「保率球場」(Guaranteed Rate Field)，在僅有2萬4407名球迷捧場之下競技3小時53分鐘，主隊忍受客隊7局狂轟猛炸，終場以5：21慘敗於美國聯會西區小組的休士頓太空人隊。

太空人隊最近9場出戰6次告捷；全明星比賽之後至今戰績8勝11負。

太空人隊史上有4次團隊單場共擊出25支安打；最近一次出現於2019年8月10日在巴爾迪摩客場夜戰金鶯隊時。這也是太空人隊史上第4次團隊單場至少收穫21分；最近一次紀錄是出現於2019年9月8日在休士頓主場午戰西雅圖水手隊時。

白襪隊在9局動用4名投手，遭到對手揮出25次安打和獲得21分，是這個例行賽季出戰118次首次窘況，也是球隊史頁之中第7次出現紀錄。最近一次白襪隊單場丟失21分，是於1970年8月30日在主場迎戰波士頓紅襪隊時。白襪隊最多單場丟失22分，是於1931年7月26日在洋基球場應戰洋基隊時。

白襪隊單場遭到對方至少擊出25次安打，這是隊史上第7次。該隊最近一次單場遭擊25安打，是於1974年8月31日在主場動用5名投手迎戰紐約洋基隊時。白襪隊最多一次單場丟失26支安打，是於1932年6月20日在主場出戰費城運動家隊時。

白襪隊和太空人隊各自派遣右投手先發，太空人隊由現年25歲，來自委內瑞拉的賈西亞 (Luis Heibardo Garcia)登板，以97球數(64次好球) 主投5局25次面對打者，球路以四縫線快速球為主，切球為輔，三振對方4次和有本季最多的4次四壞球保送，遭到擊出7支安打(1支全壘打) 失掉3分，前4局全讓對手無功而返，順利拿到本季第10次勝投。

白襪隊率先出場的投手是現年28歲的吉歐利托 (Lucas Frost Giolito)，有1次當選全明星，他於這場比賽以85球數(55次好球) 只主投3局18次面對打者，球路也以四縫線快速球為主變化球為輔，三振對方5次和有1次四壞球保送，遭到擊出8支安打(1支全壘打)失掉7分，不僅沒有拿到本季第10次勝投，還苦吞第7次敗投。

太空人隊右投又打的第4棒布萊格曼(Alexander David Bregman)表現搶眼，6次打擊有4支安打(2次全壘打)，遭到三振1次，沒有四壞球保送，收穫 4分和6個(職棒生涯新高)打點，以及本季首次成功盜壘。

他在最近10場賽事逐漸找回自己，9場比賽都有安全上壘紀錄，33次打擊有16次有收穫，場均打擊率達到.485，共有6支二壘安打5支全壘打，得到13分和有16個打點。

太空人 洋基 休士頓

上一則

NBA／詹皇睽違15年現身西雅圖業餘賽 球迷徹夜排隊搶票

下一則

美網男女用球不同 球后斯威雅蒂抱怨

延伸閱讀

場邊人語／初次登場 打擊快暢

場邊人語／初次登場 打擊快暢
場邊人語／巨投應付 無關勝負

場邊人語／巨投應付 無關勝負
場邊人語：單場兩轟 老炮建功

場邊人語：單場兩轟 老炮建功
場邊人語／教士錯愕 前路險惡

場邊人語／教士錯愕 前路險惡

熱門新聞

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
柯瑞。（歐新社資料照片）

NBA／三巨頭搭檔10年仍搭機同坐 格林酸湯普森行為幼稚

2022-08-14 07:26
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
傑佛森最近在節目上宣稱，詹姆斯（圖）至今成就尚不足被列為湖人偉大球星。（Getty Images）

NBA ／歐尼爾謙讓湖人傳奇位置 他喊：詹姆斯才該淘汰

2022-08-15 08:33
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)

威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采

2022-08-17 21:22
杜蘭特開季會在哪裡？是NBA新球季開打前各界關切的焦點。（路透）

NBA／逼宮交易不惜缺席訓練營？媒體預測杜蘭特再出招

2022-08-15 08:06

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰