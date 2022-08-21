場邊人語／排球比數 白襪慘輸

全場擊出25支安打得到21分，不贏也難。

美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會中區小組的芝加哥白襪隊，於8月18日午後2時10分起繼續於主場「保率球場」(Guaranteed Rate Field)，在僅有2萬4407名球迷捧場之下競技3小時53分鐘，主隊忍受客隊7局狂轟猛炸，終場以5：21慘敗於美國聯會西區小組的休士頓太空人 隊。

太空人隊最近9場出戰6次告捷；全明星比賽之後至今戰績8勝11負。

太空人隊史上有4次團隊單場共擊出25支安打；最近一次出現於2019年8月10日在巴爾迪摩客場夜戰金鶯隊時。這也是太空人隊史上第4次團隊單場至少收穫21分；最近一次紀錄是出現於2019年9月8日在休士頓主場午戰西雅圖水手隊時。

白襪隊在9局動用4名投手，遭到對手揮出25次安打和獲得21分，是這個例行賽季出戰118次首次窘況，也是球隊史頁之中第7次出現紀錄。最近一次白襪隊單場丟失21分，是於1970年8月30日在主場迎戰波士頓紅襪隊時。白襪隊最多單場丟失22分，是於1931年7月26日在洋基 球場應戰洋基隊時。

白襪隊單場遭到對方至少擊出25次安打，這是隊史上第7次。該隊最近一次單場遭擊25安打，是於1974年8月31日在主場動用5名投手迎戰紐約洋基隊時。白襪隊最多一次單場丟失26支安打，是於1932年6月20日在主場出戰費城運動家隊時。

白襪隊和太空人隊各自派遣右投手先發，太空人隊由現年25歲，來自委內瑞拉的賈西亞 (Luis Heibardo Garcia)登板，以97球數(64次好球) 主投5局25次面對打者，球路以四縫線快速球為主，切球為輔，三振對方4次和有本季最多的4次四壞球保送，遭到擊出7支安打(1支全壘打) 失掉3分，前4局全讓對手無功而返，順利拿到本季第10次勝投。

白襪隊率先出場的投手是現年28歲的吉歐利托 (Lucas Frost Giolito)，有1次當選全明星，他於這場比賽以85球數(55次好球) 只主投3局18次面對打者，球路也以四縫線快速球為主變化球為輔，三振對方5次和有1次四壞球保送，遭到擊出8支安打(1支全壘打)失掉7分，不僅沒有拿到本季第10次勝投，還苦吞第7次敗投。

太空人隊右投又打的第4棒布萊格曼(Alexander David Bregman)表現搶眼，6次打擊有4支安打(2次全壘打)，遭到三振1次，沒有四壞球保送，收穫 4分和6個(職棒生涯新高)打點，以及本季首次成功盜壘。

他在最近10場賽事逐漸找回自己，9場比賽都有安全上壘紀錄，33次打擊有16次有收穫，場均打擊率達到.485，共有6支二壘安打5支全壘打，得到13分和有16個打點。