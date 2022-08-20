場邊人語／初次登場 打擊快暢

職棒生涯首次依序打擊，就擊出全壘打，真是一鳴驚人。

同樣隸屬MLB國聯東區小組的紐約大都會 隊和亞特蘭大勇士 隊於8月17日晚間在勇士隊主場Truist Park較量，在3萬3408名球迷捧場下，客隊第1局上就由右投右打的第2棒右外野手馬提（Starling Javier Marte）擊出中外野方向418英尺遠的全壘打，接著由可以換手打擊、來自波多黎各的第3棒游擊手林多（Francisco Miguel Lindor）擊出右外野方向359英尺遠的全壘打；這樣的開場成為大都會隊終於以9比7擊敗勇士隊主因。

大都會隊上個球季和勇士隊交鋒戰績9勝10負，原因是在主場戰成平手，客場卻是4勝5敗。大都會隊本季和勇士隊對壘戰績9勝6負，目前在客場戰成平手，主場是6勝3敗。

大都會隊非常重視8月的表現，至今12勝5敗；最近23場賽事有18次勝出，在本季只要先馳得點，戰果為60勝11負。此外，大都會隊從7月29日到8月10日之間累積12場勝利，由8月12日到24日天天出賽。

由4月12日至今，大都會隊已經連續128天一直位居東區小組之首，是隊史最佳表現第5長紀錄；隊史最佳紀錄是由2006年4月6日到10月1日連續179天名列第一的紀錄。

大都會隊第2局上，在沒人出局1人在壘1壞球的形勢下，就由右投左打的第8棒三壘手巴堤（Brett Austin Baty）擊出右中外野方向377英尺遠的全壘打。這是巴堤由小聯盟晉級到大聯盟的首役，也是大都會隊史上第5次由新面孔球員首次打擊就揮出全壘打。

巴堤現年22歲，身高6呎3吋，來自德州，職司內野守備三壘手，他於賽前一直納悶為何此時上調到大聯盟競技？然而首役在客場，他就繳出1支全壘打2個打點和.250場均打擊率的成績單，證明他遭到教練團圈選晉升絕對不是偶然。

大都會隊最近一次出現這種盛況是2005年8月21日午後在謝亞球場（Shea Stadium），大都會隊和華盛頓國民隊戰到第5局下1人出局2人在壘時，代打傑考布斯（Michael James Jacobs）擊出右外野方向全壘打。該隊最早一次出現這樣的佳績是1974年8月27日晚間在謝亞球場，由第6棒來自波多黎各的左外野手阿亞拉（Benigno Ayala）於第2局下1人出局時創下。

大都會隊當晚指派38歲的薛則（Maxwell Martin Scherzer）把關，他已經8次當選全明星，這場比賽以91球數51個好球主投6.1局25次面對打者，三振對方8次和有3次四壞球保送，遭擊出3支安打責失4分，還好隊友火力支援，終場拿到本季第9次勝投，職棒生涯的累積三振數達到3154次，在大聯盟的三振排行榜名列13名，超過休士頓太空人 的當家右投韋蘭德（Justin Brooks Verlander）3151次。