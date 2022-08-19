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場邊人語／威廉波特 絡繹過客

彭廣揚
當年威廉波特球場盛況。（傅鶴鳴提供）
當年威廉波特球場盛況。（傅鶴鳴提供）

來自台灣台北市的福林國小棒球隊，8月18日午後在美國賓州威廉波特於第75屆世界少棒賽（2022 LLB World Series Game）首次出賽。

曾經出任紐約市法拉聖華人（工商）促進會首任總幹事，以及1993年度理事長的陳輝泗建築師，當天起個早，再度跟隨後援團的專車前往。陳輝泗首次由新澤西州勃根郡（Bergen County）自駕到威廉波特是在1969年8月23日，適時見證了來自寶島的金龍少棒隊首度在美國獲得「世界冠軍」，以及球賽從此開啟了台灣球迷狂追少棒狂熱的年代。

當年金龍球隊的組成方式是匯合各地菁英，領隊是謝國城，副領隊是簡永昌，教練吳敏添，管理陳慶星，秘書兼助教曾德銘，隨隊記者蔣得禮和王宗蓉，14名球員分別為投手郭源治、陳智源、張瑞欽、陳玉佼。捕手蔡景峰、蔡松輝。內野手黃正一、陳弘丕、余宏開、莊凱評、溫天壽。外野手陳鴻欽、李俊杰、林建良。

金龍少棒隊首役對手是來自加拿大魁北克省的威利菲德（Valley Field）隊，雙方纏戰12局並兩度延長比賽，金龍隊才於最後一局以5：0獲得首勝。球隊第二次出賽終場以4A：3擊敗美國北區俄亥俄州艾理亞（Elyria）隊，第三次出戰則以以5A：0擊敗美國西區加州聖塔克拉拉隊，獲得總冠軍。當時共有8隊參賽，國際隊共有4支球隊，來自台灣、德國、加拿大和波多黎各。

陳輝泗其實並不是一名少棒迷，反而鍾情於欣賞英式足球和網球賽事。他難忘地回味了53年前的少棒現場「勝利氛圍」，慶幸這次觀賽有參與感、期待心情和與有榮焉，他特別記起「散場時，各地球迷都豎起拇指恭喜奪冠，那種感覺既好又妙！」

現任紐約市法拉盛發展中心主任的傅鶴鳴，自1980起就組織後援團造訪威廉波特。他也是美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊的球迷，並且記起主場在法拉盛地段謝亞球場（William A. Shea Municipal Stadium）的大都會隊，於1969年進行第8個例行賽季時，拿下成軍以來首座大聯盟年度總冠軍，同時從此獲得「驚艷大都會」（Amazin' Mets）的美稱。

大都會隊是1969年大聯盟國聯東區小組冠軍隊伍，戰績100勝62負，在爭奪國聯冠軍階段，以3連勝俐落地解決亞特蘭大勇士隊，而在10月11日到16日之間，5次對抗巴爾迪摩金鶯隊3次獲勝。大都會隊當年應戰主力投手，包括已經去世的名人堂右投席佛（George Thomas Seaver）、來自明尼蘇達州的左投庫斯曼（Jerome “Jerry” Martin Koosman）和來自亞里桑納州鳳凰城的右投簡崔（Gary Edward Gentry）。

陳輝泗享受片刻榮光，傅鶴鳴思想當年開荒，這些都是時代球迷金不換的掌聲和腳印。

大都會 威廉 波特

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