場邊人語／巨投應付 無關勝負

兩軍都想先發制人，雙方只落得勉強勝任。

MLB美聯中區小組的芝加哥白襪隊於8月16日晚間7時10分起於主場Guaranteed Rate Field，在僅有2萬3476名球迷捧場、上座率58%下，於第8局下擊出關鍵的一壘安打，以4：3擊敗美聯西區小組的休士頓太空人 隊。這是士氣如虹的白襪隊本季第117次出賽獲得第61次勝利，59次在主場迎戰連續第7次傳出捷報，以及自從8月12日以來5連勝。

這場賽事對於太空人隊意義重大；該隊由8月11日以來4連勝之後2連敗，自7月19日全明星比賽舉行以來，出戰18場只有6次告捷。至於白襪隊，第6局結束時仍然以1：3落後，幸好第7局和第8局連續得到3分，創下本球季第26次逆轉勝紀錄。

白襪隊和太空人隊各自派遣當家右投先發，他們也都是目前美聯年度最佳投手獎項的熱門候選人。39歲的韋蘭德（Justin Brooks Verlander）9次當選全明星，這場比賽以103球數71次好球主投7局29次面對打者，球路以四縫線快速球為主，滑球為輔，三振4次和有1次四壞球保送，遭擊出8支安打失掉3分，雖然是第9次優質先發，但是沒有拿到本季第16次勝投。

他先發出賽22場勝率83.3%場均防禦率1.95，成績領先群倫；近況並非頂尖，最近7次出賽有5次單場遭擊出5支安打。

在這場夜戰之前，韋蘭德本季共有2次遭遇太空人隊，先發10.2局責失7分，場均防禦率5.91。

韋蘭德來自維吉尼亞州 ，於2005年7月4日加入大聯盟，這個賽季主投22場143局，三振138次和有25次四壞球保送，遭擊出101支安打12支全壘打，失掉39分其中31分是責失。

白襪隊先發投手是26歲的希斯（Dylan Edward Cease），還沒有當選過全明星，這場比賽以93球55個好球主投5局面對23個打席，球路以慢速滑球為主，三振4次和有3次四壞球保送，遭擊出6支安打包括1支全壘打失掉3分，沒有拿到本季第13次勝投。他至今先發出賽24場勝率70.6%場均防禦率2.09。

希斯來自加州 ，於2019年7月3日才加入大聯盟，在大聯盟4個賽季主投82場430.2局，三振529次和有195次四壞球保送，遭擊出365支安打58支全壘打，失掉199分其中176分是責失。他在2021年球季曾經創下過單季先發32場，13次暴投的紀錄。

他在賽前本來保持連續14場先發比賽，每場責失都在1分之內，可惜在開賽後第3局就破功。