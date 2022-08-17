場邊人語：指戰更換 勝利而還

●從6月3日起，MLB已有4支球隊於例行賽季炒了總教練的魷魚。這些球隊包括費城人隊、洛杉磯天使 隊、多倫多藍鳥隊和德州 遊騎兵隊。

來自德州達拉斯屬於MLB美聯西區小組的德州遊騎兵隊，於8月15日早上宣布和46歲總教練伍沃德（Christopher Michael Woodward）解除合約，由現年55歲、擔任三壘教練的比司利（Anthony Wayne Beasley）暫代職務到例行賽季結束，並且願意考慮由他於下個球季正式領軍作戰。

伍沃德來自南加州，是遊騎兵隊成軍後第19任總教練，於2018年11月3日到職，出戰499場，戰績212勝287負勝率為42.5%。遊騎兵隊最近一次晉級季後賽是在2016年；該隊目前出賽115場戰績52勝63負，在小組排名第3，連續6個球季都與季後賽無緣。比司利於2014年11月18日加入遊騎兵隊教練團，並且先後出任匹茲堡海盜隊和華盛頓國民隊所屬的小聯盟球隊總教練。

同樣屬於美聯西區小組的奧克蘭運動家隊，當晚8時8分造訪德州，在只有1萬3141球迷捧場之下，遊騎兵隊首棒二壘手塞米恩（Marcus Andrew Semien）在第3局下1人出局沒人在壘2好球形勢下，揮出個人本季第18支全壘打。遊騎兵隊第8棒左外野手湯姆森（Leslie A. "Bubba" Thompson）8月4日才初登大聯盟，就在第6局下2人出局沒人在壘2好球1壞球形勢下，揮出右外野方向滾地一壘安打，讓主隊以2比1險勝，也在4個場次的系列賽拔得頭籌。

雙方在這場比賽只動用7名投手；運動家隊遭擊出8支安打有9次三振送出3次四壞球保送；遊騎兵隊則遭擊出3支安打有5次三振，可是送出9次四壞球保送；遊騎兵隊在此時獲勝，除了將球隊在本季對抗運動家隊的紀錄改善成9勝5負之外，也替比司利於大聯盟級別的賽事掌舵之後拿下開門紅。

在遊騎兵隊的隊史中，先後有24不同的個人出任過球隊總教練。

遊騎兵隊至此3連勝；為自4月21日到23日以來取得例行賽季第1次3連勝，其中2場擊敗的對手就是運動家隊。

運動家隊已連敗9場，先後在對抗舊金山巨人隊、洛杉磯天使隊和休士頓太空人隊時失利；最近14場賽事有12次認輸，勝率為35.3%，只比國聯華盛頓國民隊的33.3%高明些。