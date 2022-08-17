我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

場邊人語：指戰更換 勝利而還

彭廣揚

●從6月3日起，MLB已有4支球隊於例行賽季炒了總教練的魷魚。這些球隊包括費城人隊、洛杉磯天使隊、多倫多藍鳥隊和德州遊騎兵隊。

來自德州達拉斯屬於MLB美聯西區小組的德州遊騎兵隊，於8月15日早上宣布和46歲總教練伍沃德（Christopher Michael Woodward）解除合約，由現年55歲、擔任三壘教練的比司利（Anthony Wayne Beasley）暫代職務到例行賽季結束，並且願意考慮由他於下個球季正式領軍作戰。

伍沃德來自南加州，是遊騎兵隊成軍後第19任總教練，於2018年11月3日到職，出戰499場，戰績212勝287負勝率為42.5%。遊騎兵隊最近一次晉級季後賽是在2016年；該隊目前出賽115場戰績52勝63負，在小組排名第3，連續6個球季都與季後賽無緣。比司利於2014年11月18日加入遊騎兵隊教練團，並且先後出任匹茲堡海盜隊和華盛頓國民隊所屬的小聯盟球隊總教練。

同樣屬於美聯西區小組的奧克蘭運動家隊，當晚8時8分造訪德州，在只有1萬3141球迷捧場之下，遊騎兵隊首棒二壘手塞米恩（Marcus Andrew Semien）在第3局下1人出局沒人在壘2好球形勢下，揮出個人本季第18支全壘打。遊騎兵隊第8棒左外野手湯姆森（Leslie A. "Bubba" Thompson）8月4日才初登大聯盟，就在第6局下2人出局沒人在壘2好球1壞球形勢下，揮出右外野方向滾地一壘安打，讓主隊以2比1險勝，也在4個場次的系列賽拔得頭籌。

雙方在這場比賽只動用7名投手；運動家隊遭擊出8支安打有9次三振送出3次四壞球保送；遊騎兵隊則遭擊出3支安打有5次三振，可是送出9次四壞球保送；遊騎兵隊在此時獲勝，除了將球隊在本季對抗運動家隊的紀錄改善成9勝5負之外，也替比司利於大聯盟級別的賽事掌舵之後拿下開門紅。

在遊騎兵隊的隊史中，先後有24不同的個人出任過球隊總教練。

遊騎兵隊至此3連勝；為自4月21日到23日以來取得例行賽季第1次3連勝，其中2場擊敗的對手就是運動家隊。

運動家隊已連敗9場，先後在對抗舊金山巨人隊、洛杉磯天使隊和休士頓太空人隊時失利；最近14場賽事有12次認輸，勝率為35.3%，只比國聯華盛頓國民隊的33.3%高明些。

德州 天使 洛杉磯

上一則

高球／對抗LIV重金挖角 伍茲邀約世界前20名好手商討

下一則

入選名人堂 吉諾布里找鄧肯尚引薦人

延伸閱讀

艾伯特競選連任 民調以46%優勢領先歐洛克39%

艾伯特競選連任 民調以46%優勢領先歐洛克39%
中華少棒隊花車亮相 威廉波特遊行受歡迎

中華少棒隊花車亮相 威廉波特遊行受歡迎
NBA／「沒人會拒絕效力公牛」字母哥：也許未來會加盟

NBA／「沒人會拒絕效力公牛」字母哥：也許未來會加盟
德大聖安東尼奧分校德州文化研究院 建築風格獨樹一幟

德大聖安東尼奧分校德州文化研究院 建築風格獨樹一幟

熱門新聞

賈維士(藍衣者)主動走到投手丘擁抱低頭啜泣的謝爾頓。(美聯社)

觸身不揍人 少棒小將教我們運動精神 感動千萬人

2022-08-11 11:36
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
近期接受英國媒體天空體育專訪，林書豪聊到昔日隊友柯瑞。（歐新社）

NBA／難忘見證柯瑞信念 林書豪不解對方昔所受委屈

2022-08-13 07:28
智利「冰上美人魚」韋爾塔用了12小時在攝氏12度海水中橫渡北愛爾蘭至蘇格蘭之間的北海峽。 （取材自Instagram）

在12℃海水游12小時 「冰上美人魚」完成世界驚人之舉

2022-08-11 17:45
籃網頭牌球星杜蘭特。（美聯社）

NBA／向籃網逼宮 杜蘭特被爆與蔡崇信早有嫌隙

2022-08-11 00:36
柯瑞。（歐新社資料照片）

NBA／三巨頭搭檔10年仍搭機同坐 格林酸湯普森行為幼稚

2022-08-14 07:26

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞