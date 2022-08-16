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場邊人語：單場兩轟 老炮建功

彭廣揚

●老炮開轟，關鍵時刻立功。

同樣隸屬MLB國聯中區小組的聖路易紅雀隊和密爾瓦基釀酒人隊，8月14日午後在密蘇里州布許球場（Busch Stadium III）交手，在4萬4142名熱情球迷觀看之下，只花費2小時17分鐘就分出高下。雙方共擊出6支全壘打，其中有4支陽春砲；現年42歲的紅雀隊第5棒指定打擊普荷斯（Jose Alberto Pujols）單場先後擊出392英呎和442英呎遠的全壘打，讓紅雀隊終場以6比3勝出。

紅雀隊因此在最近16場賽事達成12次捷報，並且連續6場在出戰對方派出的先發左投時都是凱旋而歸。紅雀隊最近一次在主場應戰，團隊合力在單場擊出4支全壘打是2020年9月12日對抗辛辛那提紅人隊。

普荷斯當天先在第2局下無人出局時揮出左外野方向陽春砲，使得紅雀隊只以1：2落後，第8局下在2人出局2人在壘時，擊出左中外野的三分砲，將紅雀隊比分由3比2擴大到6比2領先局面。這是來自多明尼加的普荷斯本球季第9和第10支全壘打；他已經於3月28日證實自己將於這個球季結束後退休。

這也是普荷斯自從2001年4月2日亮相美國職棒以來，生涯第63次單場多轟，以及本球季第2次單場多轟。他至今12次在布許球場擊出單場多轟，最近一次的傑作還是於2011年6月4日午後迎戰芝加哥小熊隊，有3支安打4個打點。

普荷斯在大聯盟累績有21次單季全壘打至少10支的紀錄。

普荷斯曾經11次當選全明星，2次榮獲年度總冠軍，當天他職棒生涯第688和第689支全壘打出爐，累積全壘打數名列大聯盟史上第5，直追前紐約洋基隊游擊手「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696轟；大聯盟史頁上排名前3名的則是舊金山巨人隊的邦茲（Barry Lamar Bonds）的762轟、亞特蘭大勇士隊阿倫（Henry Louis Aaron）的755轟、魯斯（George Herman Ruth）的714轟。

普荷斯在大聯盟效力期間遊走國聯和美聯，代表紅雀隊12個球季期間總共出賽1771場比賽，7645個打席有6497個打數，共擊出2119支安打464支二壘安打15支三壘安打455支全壘打，得到1313分和1359分打點，還有738次遭到三振和993次四壞球保送，盜壘85次，場均打擊率達到 .326。

老砲凋零，粉絲涕零。

勇士 密蘇里州 亞特蘭大

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