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場邊人語／教士錯愕 前路險惡

彭廣揚

真是計畫趕不上變化。 

隸屬美國職棒大聯盟(MLB)國家聯會東區小組，戰績奇差的華盛頓國民隊，8月13日晚間7時5分起，在華盛頓哥倫比亞特區國民球場(National Park)和來自南加州聖地牙哥的教士隊對壘，在3萬3661名球迷觀賞之下，客隊於第3局上以1支左中外野方向全壘打先馳得點，地主球隊則是於第6局下，在2人出局之下，先由第4棒，來自古巴的左外野手赫南德茲(Yadiel Hernández)擊出左外野方向402英呎遠的2分全壘打，接著再由第5棒，來自墨西哥的新秀右外野手梅內塞斯(Joey Meneses)擊出左外野方向415英呎遠的陽春全壘打，經過3小時31分鐘交戰，國民隊終場以4：3險勝教士隊。

這是國民隊在例行賽季第6次出現單場背靠背式全壘打建功，而且是第4次在主場觀眾面前。

國民隊全場有10支安打，至今出賽115次，有33次單場團隊至少有10支安打。

國民隊在比賽進行到第7局時，就以4比3領先；這種形勢本季出現過32次，其中國民隊中場有29次告捷。 

7次當選全明星的國民隊第3棒指定打擊克魯茲(Nelson Ramon Cruz)，第8局擊出生涯第2000支安打；他是於2005年9月28日首次在大聯盟擊出安打，2015年5月26日揮出第1000支安打。 

國民隊於8月12日晚間7時8分起，在主場捍衛失利，經過4小時3分鐘激戰，教士隊終場以10：5取勝國民隊。主隊全場共有10支安打包括1支全壘打，客隊全場則有14支安打包括2支全壘打。 

現年35歲，來自日本的教士隊先發右投手達比修有(Yu Darvish)雖然開場犀利有效壓制對方但是在單局連挨兩轟；當晚以104球數主投6局面對打者25次，遭到擊出7支安打(2支全壘打)，有9次三振和1次四壞球有4次責任失分，場均防禦率3.40，這個球季已經有10場勝投，也苦吞6次敗投。 

達比修有是教士隊倚賴的守備中心，他在本球季至今，出戰22次(場場先發)140.1局數，141次三振對方27次四壞球保送；投出10勝6敗的成績，場均防禦率3.40。 

大聯盟於8月13日宣布，本球季由於騎車負傷，導致至今沒有出場未打的教士隊游擊手小塔提斯(Fernando Gabriel Tatís Jr. )，又因為違反大聯盟禁藥政策，立即遭禁賽80場，本賽季已經確定不會歸隊。 

教士隊目前贏不了國民隊，前路艱險。

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